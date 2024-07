Migración laboral y solteros detonarán producción de electrodomésticos: clúster

Yoelle Rojas, directora general del Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (CLELAC), aseguró que la migración laboral por nearshoring y el aumento de hogares de solteros detonarán la producción de electrodomésticos en México.

“Con el fenómeno del nearshoring y la llegada de las nuevas empresas, hoy el talento que tenemos en Nuevo León y otros estados no es suficiente, entonces vemos mucha migración”, afirmó la representante empresarial durante la Asamblea Bimestral en Monterrey de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT).

“Y estas personas que se mueven de las zonas rurales a zonas urbanas: ¿Qué van hacer? Seguramente van a rentar o comprar una casa, por ende van a equipar esa casa o departamento con electrodomésticos”, comentó la responsable del cluster, que exporta 8,000 millones de dólares de refrigeradores, microondas, hornos, congelador, secadoras y aires acondicionados.

Según la empresaria, la tasa de urbanización aumentará al 84.7% para 2040 en México, y se espera que en México sean 3.3 personas por familia.

“El índice de hogares solteros va en aumento a 44%, esto quiere decir que si íbamos a comprar un electrodomésticos, ahora vamos comprar más electrodomésticos para los hogares de una persona”, expresó.

“Las personas se van a mover del área rural a una zona urbana, lo que significa que vamos a seguir creciendo y es una tendencia en México”, señaló Yoelle Rojas.

Recordó a empresarios y directores generales de empresas de moldes y troqueles que hay una gran oportunidad para desarrollar cafeteras, licuadoras, batidoras y planchas de cabello en México.

“Una resistencia de plancha de cabello te puede llegar a costar 20,000 pesos en México, contra 0.50 centavos en Asia: ¿Quien tenga la intención ahí está el mercado en México?”.

Actualmente, Nuevo León concentra el 40% de la producción nacional de los proveedores de electrodomésticos, precisó.

Refirió que en Nuevo León se produce el 21% de los electrodomésticos en México y se generan 35,000 empleos directos: “Eso significa que es el 39% de lo generado por la industria de electrodomésticos a nivel nacional”.

Las empresas hacen estudios demográficos para saber cuáles son las tendencias de la producción de electrodomésticos, cómo se están comportando, específicamente de México, Estados Unidos y Canadá.

“El índice de gasto destinado al equipamiento en Canadá es de 26.6%. La tendencia de compra es diferente, ellos ya tienen electrodomésticos, ellos ya están equipados, ellos quieren invertir en electrodomésticos inteligentes”, puntualizó.

“Es por eso que estamos empujando mucho en el desarrollo de proveedores que puedan tener productos reconocimiento facial, data, análisis y reconocimiento táctil” para los electrodomésticos demandados por el mercado canadienses, detalló.

En 2022, los estadounidenses vivían en áreas urbanas, por lo que están demando una producción y fabricación de electrodomésticos interconectados: “En México casi no producimos secadoras, pese a que las producimos, en aire acondicionado me queda que tampoco (se instalan) y el microondas en comunidades rurales no son utilizados tanto”.

La compra y uso de horno y refrigerador es muy similar en los hogares en México, Estados Unidos y Canadá, añadió.

