Migrantes indocumentados y maras no serán empleados, dicen maquiladores

Reuters. – Concretar los miles de empleos que ofreció el presidente de México a inmigrantes en la frontera norte dependerá de que el gobierno los regularice y garantice que no tienen antecedentes penales para prevenir la infiltración de las temibles “maras”, dijeron miembros de la industria maquiladora mexicana.

Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes que abrirá hasta 40,000 puestos de trabajo en los estados fronterizos con Estados Unidos para emplear a inmigrantes, principalmente centroamericanos, que esperan en territorio mexicano una respuesta a su trámite de asilo en Estados Unidos.

La medida, que se ejecutará a través de un convenio con la industria maquiladora, busca desahogar los sobrepoblados albergues en la frontera y llega en medio de una creciente xenofobia con los migrantes que viajan hacia el norte.

Los industriales y exportadores mexicanos coinciden en que hay un déficit de, al menos, 60,000 empleos manufactureros en la frontera, pero advierten que los aspirantes que vienen de otros países deberán cumplir con varios requisitos legales para poder cubrir las vacantes sin arriesgar la seguridad.

Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en la fronteriza Tijuana dijo que se han reunido con las autoridades y les pidieron un censo, identificaciones oficiales de quienes vengan para poder deducir gastos y cartas de antecedentes penales.

“Nosotros sí tenemos las vacantes, pero tienen que llenarlas el mejor perfil. No vamos a asumir el riesgo y que después el gobierno y nos audite (…) y, por nosotros emplear a alguien, no estemos cumpliendo con las reglas”, dijo Hernández a Reuters vía telefónica.

El directivo del Index explicó que hay muchas empresas de las regiones limítrofes que están certificadas como aliados contra el terrorismo (Customs-Trade Partnership Against Terrorism o C-TPAT, por su sigla en inglés) que no pueden contratar personal sin una carta de no antecedentes penales.

Históricamente, la industria maquiladora mexicana de la frontera norte ha sufrido de déficit de mano de obra, en parte por los bajos salarios que no pueden competir con los que se pagan al cruzar a Estados Unidos.

Seguridad como prioridad

Los inmigrantes podrían cubrir el déficit de empleados, pero industriales entrevistados por Reuters dijeron que temen que algunos puedan provenir de las “maras”, organizaciones internacionales de pandillas integradas en su mayoría por centroamericanos y acusadas de venta de drogas y armas, secuestros, robos y extorsión.

“No hay un padrón (…) para poder conocer si tienen antecedentes delincuenciales en sus países de origen, llámense mareros, Mara Salvatrucha u otro tipo de bandas”, dijo Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Ciudad Juárez.

Sin embargo, Óscar Hernández, investigador de la institución El Colegio de la Frontera Norte (Colef), aseguró que, dadas las revisiones en ambos países, es muy difícil que los migrantes que son regresados a México bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), tengan antecedentes penales.

“Las regulaciones son más amplias, yo veo bajas o nulas probabilidades de que entre MPP haya gente con antecedentes criminales, porque muchos de ellos tienen un registro claro no solo en México sino también en Estados Unidos”, dijo Hernández vía telefónica. “Más bien muchos ellos están huyendo de la violencia, de las pandillas de Centroamérica”.

López Obrador informó que esta semana se firmaría el convenio para dar trabajo a los migrantes sin trabas legales y con pocos trámites, pero en la industria maquiladora no tienen detalles, ni conocen la fecha, aunque se prevé que el mandatario visite desde el miércoles la zona fronteriza.

El presidente de Index Tijuana, destacó que si bien no es primera vez que se ejecutan este tipo de programas, existen algunas diferencias con los casos de inmigrantes provenientes de Haití que se contrataron desde 2016 en empresas de la zona con visas humanitarias válidas por dos años.

“No es el esquema, es la voluntad de la gente. Los haitianos venían a trabajar, los centroamericanos vienen a cruzar”, señaló.

Te recomendamos: