Miguel Layún, futbolista de los Rayados de Monrerrey, ha aprovechado su curiosidad para “salirse de la caja” e incursionar en el mundo de los negocios como inversionista y emprendedor.

Como una actividad que disfruta cada mañana mientras toma su café, Layún revisa cómo van sus inversiones financieras en empresas de primer nivel: Amazon, Apple, Facebook, Google, American Express, American Airlines y Delta.

El lateral derecho, además, tiene en su portafolio de inversiones dólares y euros, así como recursos en bancos y fondos de retiro.

Revisar a diario si suben o bajan sus acciones según las noticias de las empresas le recuerda que así es la vida, cambiante, y que hay que adaptarse a cada cambio, expresó en entrevista en el marco del Foro Forbes Conecta “30 Promesas de los Negocios 2021”.

Pero la inquietud de Layún, junto con su interés por seguir conservando sus ingresos y su calidad de vida cuando se retire del futbol, lo ha llevado a emprender negocios.

Uno de ellos es en el sector cafetalero, con su marca Café 19. Oriundo de Veracruz, el futbolista tiene agrado por este producto, en el que ve un artículo para todo tipo de personas.

“Conecta conmigo y quiero darle algo a la gente, estar en sus mañanas, en sus tardes, en sus reuniones”, contó Layún sobre su café soluble.

Para esta empresa, optó por sumar como socios, y a la vez como representantes de la marca, a compañeros futbolistas y a la fecha ha “fichado” a sus compatriotas Diego Lainez, Héctor Herrera y Norma Palafox, así como al español y campeón del mundo Iker Casillas.

“No tenemos lo que tienen las grandes empresas, pero tenemos lo que quieren las grandes empresas”, afirmó en relación con la logística como carencia y el marketing que da su condición como deportistas famosos.

No obstante, reconoció que debido al crecimiento de la firma, no recibe aún ingresos por Café 19.

“Cero gano hoy del café; mientras más crecen los negocios más te demandan”, expresó.

Layún mencionó que recientemente se sumó como inversionista de la marca de suplementos alimenticios Soccer Supplement, donde ya participan colegas como el argentino Paulo Dibala y el inglés Harry Kane.

Conocida ya es su faceta de empresario en los deportes electrónicos con su compañía 19esports.

El delantero ve en esta actividad similitudes con el negocio de los deportes tradicionales, como los patrocinadores y los derechos de televisión; sin embargo, ve diferencias que son ventajas para los eSports: premios mucho más grandes, una cancha globalizada e inmediatez.

“No hay que esperar un horario; el contenido es mucho más directo para el consumidor; el mundo está cambiando, todos queremos algo rápido, inmediato”, enfatizó.

La firma 19esports, recordó, nació hace 18 meses y hoy en día transmite por Facebook, donde tiene 2 millones de impactos.

“Van a revolucionar el mundo, ya lo están haciendo“, observó Layún sobre los eSports.

3 lecciones para emprender

Con base en la experiencia que ya acumula, Miguel Layún ha aprendido que el mundo del emprendimiento es una “montaña rusa”, ya que un día puede estar con el optimismo a tope y otro recibir una llamada y recibir noticias de problemas.

“Emprender no es garantía de ganar dinero, las probabilidades de fracaso son muy grandes, pero siempre he creído que el que no arriesga no gana”, confesó.

Por último, el ex seleccionado nacional ofreció 3 “lecciones de vida” para los negocios:

Nunca te rindas: por mucho “no” recibidos, luego habrá un “sí”. Nunca te quedes con un primer “no”. No te dejes llevar por las emociones volátiles en el mundo emprendedor: sé mesurado en los momentos de optimismo y de tormenta; ten la humildad de darte cuenta si estás fallando. Diversifica: no hay que poner todos los huevos en una misma canasta si tienes la posibilidad de hacerlo; así, un negocio puede ir mal, pero otros pueden ir bien.

