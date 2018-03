Mikel Arriola, precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, reiteró su rechazo a la adopción de parte de parejas gay, el aborto y la legalización de la mariguana para fines lúdicos.

El abanderado priista lanzó la propuesta de llevar a consulta estos temas “polémicos” durante su cierre de campaña el domingo pasado.

Soy un hombre de valores, la unión de familia y de la sociedad son enseñanzas que me heredaron mis padres. La recuperación de la convivencia nos hará construir una #GranCiudad .

Pese a las críticas que ha recibido, Arriola aseguró que no es homofóbico ni intolerante y que hizo el planteamiento de hacer las consultas basado en estudios que le indican que esos son temas importantes para los habitantes de la Ciudad.

“Mi campaña estará centrada en la familia. (…) No fue un error, fue algo ponderado, pensado. Mal haría yo en negarme o echarme para atrás, es una convicción mía y la gente tiene que saber lo que pienso”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula esta mañana.

“Como persona no estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo, la adopción homoparental ni la legalización de la mariguana recreativa, es importante que la gente sepa que esa es mi postura. Lo que quiero es que se someta a consulta”, agregó.

Tras sus afirmaciones del domingo, el precandidato priista ha sido criticado por ciudadanos, organizaciones e incluso autoridades capitalinas.

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ dijo haber escuchado “con profunda preocupación” a Arriola.

“Hacemos un llamado a defender los derechos humanos y políticos plasmados en nuestra Constitución, así como a defender a reflexionar el voto por cualquier candidato o candidata a ellos de todas las personas”, indicó la organización en un comunicado.

A su vez, Miguel Mancera, jefe de Gobierno, señaló que el matrimonio gay, la adopción homoparental y la interrupción legal del embarazo quedaron son ya derechos en la Ciudad y si se quieren quitar, se deberá modificar la Carta Magna local.

“Quizá alguien no está enterado que tenemos una Constitución”, expresó Mancera.

El actor Diego Luna también se manifestó contra Arriola y lo descartó como una opción de gobierno para la capital del país.

No te conocía ni sabía nada de ti @MikelArriolaP , ahora ya se que no eres opción, no para la CDMX. Gracias. https://t.co/SYVFYZ9DDI

— diego luna (@diegoluna_) February 12, 2018