No es deseable la militarización de la obras de infraestructura: Coparmex

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó este lunes que no es deseable la militarización de encomiendas y obras de infraestructura que pueden construir empresas privadas y estar en manos de autoridades civiles.

“Resulta preocupante que en menos de una década, las Fuerzas Armadas no sólo pasaron de encargarse de la seguridad nacional a realizar tareas de seguridad pública, sino que hoy por mandato presidencial realizan al menos 14 tareas que deberían estar en manos de autoridades civiles”, comentó el dirigente del sindicato patronal.

Las Fuerzas Armadas están detrás de la construcción de obras emblemáticas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, así como la remodelación de 32 hospitales, la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, la capacitación policial, el reparto de programas sociales y el apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Lee: El Ejército cobra 25,367 mdp por construir las obras de México

El Ejército y la Marina están encargados de la distribución de medicinas, el control de puertos y aduanas, así como en el combate al robo de hidrocarburos, la custodia de pipas y la vigilancia de las fronteras norte, sur y más.

“Concebimos inadecuado que por decisión del Ejecutivo se les sature (a la Fuerzas Armadas) de tareas que les han impuesto y provocan que se le distraiga de su misión fundamental de defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad interior”, comentó el presidente de Coparmex.

La construcción de obras de infraestructura en manos de las Fuerzas Armadas se da en un momento en que se ha alcanzado la alarmante cifra de 112 mil homicidios en 3 años del presente gobierno donde el Ejército podría ser un actor clave para la reducción de la violencia, recordó José Medina Mora Icaza.

Fuerzas armadas realizan tareas ajenas

Añadió que las Fuerzas Armadas han desplegado 61 mil 795 elementos para cumplir tareas ajenas a sus funciones principales, elementos que serían indispensables en las operaciones de construcción de la paz en varias regiones del país.

“Esa cifra es superior y contrasta con los 54 mil 980 efectivos desplegados para tareas de seguridad distribuidos en el último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y los 52 mil 807 utilizados en la administración federal de Felipe Calderón”, expresó el empresario.

José Medina Mora Icaza recordó que el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina tuvieron un presupuesto en conjunto de 75 mil 290 millones de pesos, el cual se incrementó a 148 mil 033 millones de pesos para 2021.

“Hoy hay muchos más recursos y muchos más elementos destinados a tareas que son ajenas a garantizar la paz y la gobernabilidad en el país, en un contexto en que se vive una crisis por la inseguridad”, manifestó.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en 2018, más del 74 por ciento de los entrevistados calificó como “útiles” las labores de patrullaje de estas dependencias federales para combatir la inseguridad.

Ocho de cada 10 mexicanos consideraron que corresponde al Ejército y la Marina llevar a cabo acciones de combate contra el crimen organizado, y además señalaron que ambas instituciones deben continuar con las labores de vigilancia.

El estudio del CESOP indica que 74 por ciento de los encuestados apoyó la creación de una ley que otorgue un marco legal más claro y moderno de actuación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina.

“Nadie habla de militarización sino de coordinación efectiva entre autoridades de los distintos órdenes para recuperar la paz y la tranquilidad; bajo un marco legal transparente que establezca funciones y límites; y también donde el respeto a los derechos humanos sea la columna vertebral”, comentó José Medina Mora Icaza.

Lee: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también le entra al negocio gasolinero

El presidente de Coparmex señaló que así como el Ejército cuida a la sociedad, también cree que la sociedad está obligada a cuidar al Ejército y a pedir que no se le distraiga de sus tareas fundamentales, a preservarlo lejos de tareas que podrían ser susceptibles de señalamientos de corrupción que dañan la alta confianza con que cuenta.

“A que no se exponga a sus elementos a agresiones como las que hemos lamentablemente visto en distintas comunidades y a las cuales no han respondido para no afectar a la población”, dijo.

Hoy se requiere una clara la línea divisoria entre aquellas encomiendas que son propias del Ejército y de aquellas que deben estar en manos civiles, concluyó.