Millennials, la generación más solitaria en la actualidad: estudio

La soledad puede ser muy perjudicial para la salud mental y física y de acuerdo con un estudio de YouGov, firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos, los millenials son la generación que más padece este mal.

De acuerdo con el estudio, 30% de los millennials encuestados dijeron que siempre o con frecuencia se sentían solos, en comparación 15% de los baby boomers y el 20% de la generación X.

Incluso, una cuarta parte de la generación del milenio dice que no tiene conocidos, 22% dice que no tiene amigos cercanos y 30% no tiene mejores amigos. Más de una cuarta parte (27%) incluso dijo que “no necesitaban amigos”.

Las dificultades que los encuestados ven para encontrar amigos, va desde la timidez hasta la falta de pasatiempos e intereses que pueden facilitar las amistades.

El estudio se realizó a más de 1,200 adultos mayores de 18 años en los Estados Unidos.

Te recomendamos: Solteros, sin hijos y viviendo con sus papás, así son los millennials en México: De las Heras