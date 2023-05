Ministros de la Corte no respetan la Constitución; ganan más que el presidente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra los ministros de la Corte a quienes acusó de violentar la Constitución y servir a intereses creados, además de que no han respetado el tope salarial fijado en la Carta Magna para que ningún funcionario gane más que el Ejecutivo federal.

“Ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses, pero no, se sentían dueños de México, esta es una mentira. Ellos no defienden la Constitución, tan no la defienden que ellos la violan, no estoy inventando nada. Hay un artículo en la Constitución el 117 que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más de lo que yo gano y con argucias legaloides.

“Ellos tienen esos privilegios, violando flagrantemente la Constitución entonces que no vengan aquí con demagogia porque ya no es ese tiempo de que engañaba”, reviró el mandatario federal.

Ayer, durante la presentación de un libro, el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la Corte, rechazó la elección de jueces por voto popular y afirmó que el Poder Judicial seguirá haciendo valer la Constitución a costa de lo que sea y que nada lo va a doblar.

Al respecto, López Obrador señaló que el Poder Judicial está divorciado del pueblo y que su función actual es sólo para las minorías, por lo que urgió que el Poder Legislativo reforma la Constitución para que los integrantes de la Corte puedan ser electos por la gente.

“El Poder Judicial en particular la Corte, está al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, nada, no les importa, es como vivir en otro mundo, existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades e la mayoría de los mexicanos.

“Por eso hace falta una reforma en el Poder Judicial. Entonces ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada, todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces a los magistrados”, acusó.

La semana pasada, la Corte invalidó el decreto presidencial que clasifica de interés público y seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal y ayer los ministros determinaron que surtirá efectos sobre las secretarías que son parte del Poder Ejecutivo.

