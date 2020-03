Minuto a Minuto | Sigue en vivo la marcha 8M en el Día Internacional de la Mujer

Sigue el minuto a minuto todos los detalles de la marcha en este Día Internacional de la Mujer en donde diversos grupos de mujeres y colectivos de feministas se manifestarán en diversos espacios y plazas públicas de México en su conmemoración.

18:23

Estos son los nuevos rostros del feminismo, diferentes historias, pero todas unidas bajo una misma lucha: respeto, justicia, seguridad, no más violencia, no más feminicidios. #8M Foto: @Angielica_foto https://t.co/LQYlk2mdZf pic.twitter.com/J7EH5Sv7xQ — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 9, 2020

17:53

17:47

Así se encontraba hace unos minutos en el Zócalo de la CDMX. #8M pic.twitter.com/Wt5fvHnR65 — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

17:05

En el marco del #8M, que busca poner fin a la violencia de género y la impunidad ante los feminicidios en México, el pensamiento de grandes mujeres de la historia adquiere un significado especial para este movimiento.

16:49

Mientras tanto, un grupo 'pro-vida' se manifestó en catedral por lo que los grupos separatistas los confrontaron. #8M pic.twitter.com/MWhlTjR0ac — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

1645

Tras los petardos, elementos de seguridad resguardaron la puerta de Palacio Nacional. Foto: @Raul_Mtz_17 pic.twitter.com/s2RyuHgoxO — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

16:28

16:13

Mientras el número de mujeres crece, se observa el hartazgo ante la falta de políticas públicas con perspectivas de genero que implica la violación de los derechos humanos de las mujeres. Fotos: @AndreaGama20

Información: @sheisf pic.twitter.com/uODQbViK6W — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

16:10

15:45

"¡Vivas las queremos porque vivas se las llevaron!", así entraron al Zócalo los familiares de las víctimas de feminicidio. #8M pic.twitter.com/5GY4IAO1xY — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

15:39

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México hasta las 15 horas se registraba la participación de 30,000 mujeres en la marcha del 8 de marzo.

15:31

Las asistentes a la marcha #8M comienzan a entrar al Zócalo. La activista guatemalteca Julia Klug lleva carteles: “Seguir luchando por todas las mujeres desaparecidas a pedir justicia por ellas y todos los niños y niñas violados y desaparecidas”.

15:15

Tiendas y restaurantes de Avenida Juárez permanecieron con sus cortinas abajo, en algunos casos resguardados por estructuras metálicas. A un costado del Museo Memoria y Tolerancia un grupo de feministas prendieron fuego al portón del edificio Juárez 617

15:13

Sobre el Hemiciclo a Juárez, en el #58 de esta Avenida se ha registrado conatos de incendio en la puerta de una construcción.

Por el momento no se reportan mayores incidentes más que el uso de extintores. Fotos: @fercoresc pic.twitter.com/A82P82QRjx — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

15:01

Algunas de las participantes de la marcha gritan “Violencia no” a grupos de manifestantes que realizan pintas y golpean las estructuras que cubren los edificios de Avenida Juárez.

14:54

Desde las alturas, las calles se pintan de violeta con el avance marcha de los contingentes y los grupos de mujeres que caminan rumbo al Zócalo. #8M Foto: @Raul_Mtz_17 pic.twitter.com/mlEu2qby24 — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

14:50

A pesar de los enfrentamientos con el cuerpo policíaco, conformado en su mayoría por mujeres, las asistentes a la marcha gritan: ‘policía escucha esta es tu lucha’.

14:47

Mientras el gobierno buscó resguardar el Hemiciclo a Juárez, las mujeres comenzaron a saltar las vallas, han lanzado gas lacrimógeno y elementos de la policía corren a proteger el monumento. Foto: @sheisf pic.twitter.com/psdLMJIFC9 — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

14:37

¿Recuerdas las fotos del cuerpo de #IngridEscamilla divulgadas por diversos medios? Hoy en el #8M, las mujeres dicen 'no' a la revictimización, protestando por 'no poner el foco en los perpetradores'. Foto: @sheisf pic.twitter.com/96wsbzT4OA — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

14:35

Es un mensaje en general a la sociedad de que paren la violencia contra las mujeres. Yo creo que hoy se está notando la Fuerza que tiene esto aquí somos un colectivo de periodistas y pedimos que los medios no revictimiven a las mujeres que lo usen las fotografías como paso con Ingrid Escamilla qué haya igualdad en todos los medios u negocios para las mujeres queremos igualdad porque a la mujer no se les permite llegar a puestos altos no se les Paga muchas veces lo mismo, entonces se trata de eso.

Tenemos un problema en general de violencia y minimizan el trabajo que podemos hacer por ser mujeres. Itxaro Arteta del colectivo de periodistas

14:32

Un grupo de mujeres derramaron polvo rojo en la fuente ubicada frente a la glorieta del Caballito a la voz de Ni una asesinada más” y “Queremos volver a casa vivas y seguras”. El agua que brota de la fuente se pintó de rojo intenso, da la misma forma en que se pintaron ayer otros monumentos del país.

14:20

Algunas de las mujeres, recuerdan y marchan por aquellas que ya no pueden alzar la voz: ‘Por #Fátima, por #MaríaElena y po todas las #Voces, Humanizando La Justicia’.

14:14

Ante los múltiple casos de acoso y violencia, la Facultad de Ciencias de la UNAM marcha con la consigna: “Revolución, libertad y conciencia, arriba y lucha el feminismo en ciencias”. Foto: @sheisf pic.twitter.com/f7fNpHUZH7 — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

14:03

La primera bailarina, Elisa Carrillo se encuentra presente en la marcha del #8M señalando la importancia de integrar la cultura y el arte en la educación básica para generar una sociedad más tolerante y con perspectiva de género. Foto: @fercoresc pic.twitter.com/XBh8AsfMd7 — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

13:49

La marcha del #8M está comenzando, desde las alturas, se logran ver a las miles de mujeres que están listas para gritar y exigir un cambio: no más feminicidios, no más impunidad, queremos justicia y respeto.

13:45

Poco a poco, los colectivos van entrando para iniciar la marcha del #8M : entre ellos, ‘La Asociación Mexicana de Juzgadoras”, en una de sus pancartas puede leerse ‘La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta’.

Foto: @sheisf y @Vyridiana

13:31

Los rostros que buscan justicia: Mariana Avilés marchará con la pancarta que denuncia la desaparición de su hija Rosa Itzel, denuncia que a año y medio de la desaparición no ha habido avances en la investigación. Foto: @Vyridiana pic.twitter.com/TVYcASV6m9 — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

13:25

En el municipio de Nezahualcóyotl, en Edomex, las mujeres también alzan la voz contra la violencia de género, una de ellas le coloca un pañuelo violeta a Nezahualcóyotl como símbolo de la lucha feminista y otro verde en favor del aborto libre y seguro.

13:17

A pocos minutos de que dé inicio la marcha #8M, las mujeres y colectivos se alistan en la Alameda y el Monumento a la Revolución con carteles y pintas en sus cuerpos bajo un mismo mensaje: no más violencia machista, no más feminicidios.

13:01

No sólo a pie: abordo de bicicletas mujeres se dirigen en bicicleta rumbo al Monumento a la Revolución. Video: @Angielica_foto pic.twitter.com/3EiwWFxp7h — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

12:53

Durante la marcha del #8M se destaca que, ante el riesgo de ataques por grupos de choque, las asistentes se han organizado a través de redes sociales para asistir en colectivos, como el de Libres, juntas y seguras que alista pancartas para el contingente.

12:42

Nuestras reporteras y fotógrafas @Angielica_foto, @Vyridiana, @mafernavarro25, @sheisf, @fercoresc salieron a las calles para llevar a cabo un registro preciso de las manifestaciones que se llevan a cabo en la CDMX por el #8M Sigue toda nuestra cobertura en nuestras RRSS. pic.twitter.com/nrV1ijFvO2 — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

12:38

'Los machos nos matan en México' denuncian que hubo más de 4 mil feminicidios, ¿las victimas colaterales? los hijos de las mujeres asesinadas que no tienen acceso a servicios de salud, quedando huérfanos, muchas veces, a manos de sus padres. Foto: @Vyridiana pic.twitter.com/k1EZ7rC9OL — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

12:31

A pocas horas de que dé inicio la marcha #8M, las mujeres y colectivos se alistan en la Alameda y el Monumento a la Revolución con carteles y pintas en sus cuerpos bajo un mismo mensaje: no más violencia machista, no más feminicidios. Fotos: @Angielica_foto y @Vyridiana pic.twitter.com/cfTIqejo2j — Forbes México (@Forbes_Mexico) March 8, 2020

12:16