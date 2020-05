Mis coberturas han sido un sueño: Jorge Silva, fotoperiodista ganador del Pulitzer

Unos de los mayores reconocimientos en el periodismo internacional (instaurado desde 1917 según las disposiciones del testamento del editor Joseph Pulitzer) fue entregado a fotógrafos de Reuters: Tyrone Siu, Adnan Abidi, Ammar Awad, Anushree Fadnavis, Willy Kurniawan, Leah Millis, Athit Perawongmetha, Thomas Peter, Kai Pfaffenbach, Susana Vera y Jorge Silva fueron reconocidos en la categoría de Fotografía de Noticias de Última Hora, por capturar la magnitud de las protestas antigubernamentales, pro democracia que se desarrollaron durante muchos meses en Hong Kong el año pasado.

Una mujer mira por la ventana de una residencia mientras decenas de miles de manifestantes marchan por Hong Kong, China el 20 de octubre de 2019, exigiendo autonomía y que sus líderes renuncien semanas después del retiro formal de un proyecto de ley de extradición. Las protestas se desencadenaron en febrero de 2019 después de que la Oficina de Seguridad de Hong Kong propusiera enmiendas a las leyes de extradición que permitirían extradiciones a países, incluida China continental, más allá de los 20 estados con los que Hong Kong ya tiene tratados. Foto: Ammar Awad / Reuters

Pocos son los fotoperiodistas mexicanos que han alcanzado este galardón. Anteriormente Javier Manzano y Narciso Contreras en 2013.

Jorge Silva nació en la ciudad de México, empezó como fotoperiodista en la agencia Cuartoscuro en 1996 y desde el año 2000 dejó México para trabajar con la agencia internacional de noticias Reuters. Sus andanzas van desde Guatemala, 10 años en Venezuela, toda la era Hugo Chávez. Visitó casi todos los países de América Latina cubriendo diferentes historias.

Cientos de miles de manifestantes marchan por las calles de Hong Kong, China, exigiendo que sus líderes renuncien y retiren el proyecto de ley de extradición propuesto el 16 de junio de 2019. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters.

En 2015 aceptó viajar a Tailandia para asumir el cargo de jefe de fotógrafos de todo el sudeste de Asia.

“Fue un cambio radical, salí de Venezuela, de mi zona de confort. Un cambio de 180 grados: trabajar con un nuevo equipo de fotógrafos, trabajar con otras personas, otra cultura que tiene otro ritmo, otras formas. Ha sido fantástico y muy interesante con coberturas súper demandantes que son como un sueño para un fotoperiodista”, relata en entrevista telefónica Silva para Forbes México.

Los manifestantes que protestan contra el proyecto de ley de extradición propuesto apuntan sus linternas hacia la policía antidisturbios mientras son perseguidos por las calles de Hong Kong, China, el 25 de agosto de 2019. Foto: Willy Kurniawan / Reuters

En 20 años de trabajo en Reuters, Jorge ha realizado coberturas tan impactantes como la de los sobrevivientes de Rohingya, minoría musulmana que sufrió el genocidio perpetrado por el Ejército de Myanmar y orillo a miles pobladores a refugiarse en Bangladesh.

Ese trabajo le mereció en el 2018 una mención honorífica en Picture Of Year (POY) unos de los concursos más importantes en fotoperiodismo.

La policía dispara gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes contra el proyecto de ley de extradición durante los enfrentamientos en el distrito de Sham Shui Po de Hong Kong, China, el 14 de agosto de 2019. Foto: Thomas Peter / Reuters

Desde el pasado martes Silva se mostró emocionado en su página de Facebook donde compartió la noticia del premio Pulitzer. “Absolutamente orgulloso de nuestro increíble trabajo en equipo! Bravo. Gracias a todos!!!”, escribió.

Los manifestantes antigubernamentales se paran en una nube de gases lacrimógenos desatados durante un enfrentamiento con la policía antidisturbios en la Universidad China de Hong Kong, en Hong Kong, China, 12 de noviembre de 2019. Foto: Tyrone Siu / Reuters

-Las protestas en Hong Kong ¿te podrían significar una de las coberturas periodísticas más difíciles?

Es una, sin duda, yo creo que ésta y la de los Rohingya cuando fueron expulsados de Myanmar un millón de personar, huyeron hacia Bangladesh. Fue un éxodo increíble y muy difícil de cubrir, esto fue en la intemperie. Pero las protestas de Hong Kong, logísticamente se fueron complicando.

La protesta duró meses. Comenzó con protestas multitudinarias con millones de personas en las calles. Que en su inicio parecía fácil de cubrir, porque todo sucedía en el centro. Conforme fue transcurriendo los días, las protestas se fueron a los barrios, a las afueras de la ciudad. Un mismo día tenía 20 protestas simultáneas. Un caos completo.

Los clientes salen con cautela de una tienda de anteojos frente a un cóctel molotov en llamas mientras los manifestantes se enfrentan con policías antidisturbios durante una marcha anunciada como una “llamada de emergencia” global para la autonomía, en Hong Kong, China, el 2 de noviembre de 2019. Foto: Tyrone Siu / Reuters

El equipo Reuters

Reuters desplegó a lo largo de los meses de protesta 28 fotógrafos. Donde no se escatimaron recursos, gente. Cada día contó con al menos 3 fotógrafos al día cubriendo las protestas, aparte de reporteros y camarógrafos con una operación de magnitud similar.

Un trabajador de un restaurante recibe ayuda de voluntarios mientras los clientes se cubren la cara después de que la policía antidisturbios lanzara gases lacrimógenos cerca para dispersar a los manifestantes antigubernamentales que participan en una marcha anunciada como una “llamada de emergencia” global para la autonomía, en Hong Kong, China, el 2 de noviembre de 2019. Foto: Tyrone Siu / Reuters

De hecho, el equipo de reporteros de Reuters, incluidos James Pomfret, Greg Torode, David Lague, Tom Lasseter, Anne Marie Roantree, Keith Zhai, David Kirton, Farah Master, Clare Jim y Steve Stecklow, fueron nominados en la categoría de Informes internacionales, por su serie de investigaciones sobre la revuelta de Hong Kong, que se presentó como el mayor desafío popular para el liderazgo del Partido Comunista Chino desde el levantamiento de Tiananmen en 1989.

El personal de seguridad del centro comercial pide precaución mientras intenta apagar un árbol de Navidad en llamas en el centro comercial Festival Walk en Kowloon Tong, Hong Kong, China, 12 de noviembre de 2019. La propiedad sufrió daños después de que manifestantes antigubernamentales irrumpieron en el centro comercial. Foto: Thomas Peter / Reuters.

“A mi me tocó estar casi tres meses en Hong Kong. Físicamente fue muy demandante la cobertura. Muchas veces no había transporte, no se permitían las motocicletas, había que caminar kilómetros todos los días. Calor, humedad, gas lacrimógeno, tanques de agua. La constante: el desgaste físico”. Recuerda Jorge.

“Venimos de una cultura donde trabajamos con recursos más limitados, y cuando tienes una cobertura donde lo único que importa realmente son las imágenes, lo único tienes que preocuparte es por el trabajo visual, que las imágenes signifiquen y sean lo potentemente necesarias. Es tan satisfactorio, como fotoperiodista, que sabes que puedes dedicarte completamente a eso.”

Un manifestante antigubernamental, que luego se identificó como un estudiante universitario, es perseguido por policías antidisturbios después de escaramuzas en la Universidad China de Hong Kong, en Hong Kong, China, el 12 de noviembre de 2019. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Las batallas en Hong Kong

“Hubo un momento en que comenzó a cambiar la dinámica de la protesta y ya no dejaban que la protesta llegara a termino. Ya había una dinámica donde los policías no permitían que las protestas avanzaran hacia su meta. Comenzó la dinámica de romper las protestas y arrestar a la gente. Arrestos masivos.”

Los manifestantes contra el proyecto de ley contra la extradición usan tirachinas para lanzar ladrillos mientras chocan con la policía antidisturbios durante una manifestación para exigir democracia y reformas políticas, en la ciudad comercial de Tsuen Wan, ubicada en Hong Kong, China, el 25 de agosto de 2019. Foto: Tyrone Siu / Reuters

“Hubo una tarde la del 29 de septiembre que vimos como los empezaron a rodear, llegaron camionetas, llegaron cientos de policías, tipo SWAT, rodearon la protesta por varias calles y de pronto entraron arrestar a la gente y arrestaron cientos. Los metieron como en una trampa, en una avenida, los rodearon y arrestaron a cientos.“



Un manifestante anti-extradición es detenido por la policía antidisturbios durante escaramuzas entre la policía y los manifestantes fuera de la estación de policía de Mong Kok, en Hong Kong, China, el 2 de septiembre de 2019. Foto: Tyrone Siu / Reuters



“Fue una escena muy dramática, yo venía de caminar un par de kilometro del centro legislativo. En el edifico de la sede del Gobierno de Hong Kong, había una batalla con la policía, la policía tenía un tanque que lanza agua lacrimógena de color azul. Le pegó a los manifestantes, y a mí me alcanzó un chorro de esta tinta que te pinta completamente. Tiene mucho químico el agua, quedas completamente mal humorado y ardiendo el cuerpo, es una sensación espantosa.”

Un hombre rocía pintura sobre el emblema regional de Hong Kong después de que manifestantes contra el proyecto de ley de extradición irrumpieron en el Complejo del Consejo Legislativo en el 22 aniversario de la transferencia del dominio británico al chino, destruyendo imágenes y pintando paredes con graffiti en Hong Kong, China el 1 de julio. 2019. Foto: Tyrone Siu / 31 de diciembre de 2019

“Después de que nos pegó el tanque caminamos un par de kilómetros más hacia la avenida donde estaba la protesta y ahí vimos cómo los atrapan a todos y esa tarde fue una locura completa, sabes.”

Un manifestante antigubernamental enmascarado, empuñando un martillo, ataca a un hombre sospechoso de ser un activista pro Beijing de China continental, durante una protesta en el área de Mong Kok en Hong Kong, China, el 11 de noviembre de 2019. El hombre ensangrentado, quien sufrió un traumatismo grave en la cabeza y la cara, según informes, sobrevivió a sus heridas por los medios locales. Foto: Thomas Peter / Reuters

“Porque eran los arrestos, el gas, nosotros estábamos corriendo a tomar las fotos. Yo me acuerdo, absolutamente exhausto. Veías las caras de la policía que quería detenerte para que no les tomaras fotos y estaban exhaustos, corriendo entre las nubes de gas. Era una confusión absoluta. Escenas muy complejas. Y se repetía, día tras día. Hasta que la policía llegó a entrar a la universidad, donde estaba el núcleo más duro de la protesta, donde también fue una batalla de días.”

Manifestantes antigubernamentales son detenidos durante escaramuzas entre la policía y los manifestantes en el distrito del Almirantazgo, Hong Kong, China, 29 de septiembre de 2019. Foto: Susana Vera / Reuters

Reflexiones y tácticas

“Es muy interesante la protesta en Hong Kong porque es la primera protesta con recursos tecnológicos que no se ocupaban antes entre manifestantes y policía. Había una especie batalla tecnológica de comunicaciones.”

“Los periodistas locales, eran los que tenían que decodificar dónde iba a pasar, cuándo, a qué horas. Era difícil tener un seguimiento de las protestas que se movían muy rápido y parecían organizarse de forma espontánea, los manifestantes decían que eran como el agua, aparecían, y después se desvanecían sin dejar rastro.”

“La gente llevaba ropa en sus mochilas para cambiarse. Iban de negro a la protesta y de pronto cambian el color de la camisa y seguían caminando en la calle. Parecía que ya no había protesta por ningún lado. Cuando las protestas eran en los barrios, en los suburbios de Hong Kong, de pronto veías mucha gente en la protesta y en cualquier momento la gente se disolvía, desaparecía entre los edificios.”

Los pasajeros empujan su equipaje por ladrillos y barreras después de que manifestantes antigubernamentales bloquearon las carreteras que conducen al Aeropuerto Internacional de Hong Kong, en Hong Kong, China, el 1 de septiembre de 2019. Foto: Anushree Fadnavis / Reuters

– Hablas de gente, pero lo que veíamos era una generación de jóvenes.

Muy jóvenes. 18-20 años. Es la generación de la protesta en Hong Kong. Incansables con mucha, mucha energía.

Pero al final, después de un año de protestas, terminó. Tuvieron que aceptar que a lo mejor la forma en que llevaban la protesta no tenía viabilidad porque era muy demandante.

El presidente ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, hace una pausa mientras realiza una conferencia de prensa en Hong Kong, China, el 27 de agosto de 2019. El 4 de septiembre, Lam anunció el retiro formal del proyecto de ley de extradición. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

– ¿Estos jóvenes marcan la forma de hacer protesta?

Después de Hong Kong fui a trabajar en las protestas de Chile y era increíble ver como lo chicos chilenos estaban inspirados en Hong Kong y estaban utilizando las mismas tácticas. Utilizaron la luz láser contra la policía. Era para quitarles visión a los que manejan los tanques de agua. Diversificaban las protestas, hacían protestas en diferentes partes.

Cientos de manifestantes antigubernamentales se reúnen después de subir a la cima de Lion Rock mientras un cartel iluminado se mantiene en el aire, en Hong Kong, China, el 13 de septiembre de 2019. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

Un hombre limpia los escombros después de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes antigubernamentales después de un sitio de dos semanas en el campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong, China, el 16 de noviembre de 2019. Foto: Adnan Abidi / Reuters

Un niño se sienta en un portador con una máscara mientras los manifestantes antigubernamentales se toman de la mano para formar una cadena humana en señal de solidaridad en Kowloon Bay, Hong Kong, China, 30 de noviembre de 2019. Foto: Leah Millis / Reuters

– Estás muy cerca de dónde se originó el coronavirus. ¿Cómo ha sido la cobertura informativa por allá?

Aquí fue el primer país, después de China, con el primer caso. Eso fue la segunda semana de enero. Pensamos que iba a ser durísimo. Y hoy 4 meses después, llevan tres días seguidos que no hay contagios. Llegó un número de contagios a 3 mil, fueron 50 personas que murieron y no subió más. De alguna forma fue contenido. Aquí la ciudad esta cerrada, no hay cines, no hay abiertos centros comerciales, no hay espectáculos. Incluso el aeropuerto. Parece que lo han contenido.