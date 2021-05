El Massachusetts Institute of Technology (MIT) es una universidad privada considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas casa de altos estudios a nivel mundial, que mediante su editora de libros MIT Press ha lanzado 34 obras clásicas de arquitectura y urbanismo como ebooks y, lo mejor de todo, gratis.

Para lo que saben de la investigación e innovación, es preciso “conocer el pasado, para controlar el presente y dominar el futuro”, y más allá de tratarse de un ‘postulado’ del productor, dj y rapper, Afrika Bambaatta, que parece atemporal, es una realidad poder acceder a los libros de MIT, gratis.

Así es que la prensa universitaria acaba de lanzar 34 títulos clásicos de arquitectura y estudios urbanos como libros electrónicos de código abierto, algo que fue posible gracias a la financiación de la Fundación Mellon.

Lo más interesante es que estos textos fueron publicados entre 1964 y 1998, y aunque ahora están agotados, MIT Press los ha seleccionado para su acceso gratuito debido a su atemporalidad y facilidad para explorar la arquitectura a escala global.

Los títulos incluyen, entre otros, American Design Ethic de Arthur J. Pulos, Architectural Space in Ancient Greece de Constantinos A. Doxiadis, Frank Lloyd Wright versus America de Donald Leslie Johnson, Designing Paris de David Van Zanten y Architecture in the Scandinavian Countries de Marian C. Donnelly.

Cómo acceder a los libros gratos del MIT

Los nombres y movimientos familiares que sirvieron como bloques de construcción de la arquitectura moderna son un tema común en este extenso activo cultural de la renombrada casa de altos estudios.

“Los libros de esta colección provienen de un período absolutamente formativo en el discurso de la historia y la teoría arquitectónica y urbana”, describió Timothy Hyde, profesor asociado del Departamento de Arquitectura del MIT.

“Estas son publicaciones imprescindibles para volver a tener disponibles, ya que representan hasta cierto punto la fundación de una disciplina independiente”, añade Hyde.

A diferencia de numerosos libros digitalizados que son bastante complicados de navegar, esta colección está diseñada para recorrerla de forma intuitiva.

En ella se puede ver e interactuar con varios de los 34 títulos a través de la plataforma de acceso abierto PubPub, donde los lectores podrán hacer anotaciones en los libros electrónicos.

The MIT Press señaló en un comunicado de prensa: “Ahora, con el financiamiento de la Fundación Mellon y los esfuerzos de un equipo de digitalización experto en acceso abierto, MIT Press pudo no solo asegurar los permisos de imagen, sino también solicitar nuevos prólogos que aportan renovadas perspectivas para muchos de estos textos clásicos”.

Además de la relevancia de la información de los textos referidos, vale mencionar que la escuela de ingeniería es reconocida como la mejor de los Estados Unidos y el mundo.

Para saber más de su oferta académica, el MIT consta de cinco escuelas y una facultad, a saber:

Escuela de Ciencia del MIT (MIT School of Science)

Escuela de Ingeniería del MIT (MIT School of Engineering)

Escuela de Arquitectura y Planeamiento del MIT (MIT School of Architecture and Planning)

Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan (MIT Sloan School of Management)

Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales del MIT (MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences)

Facultad de Ciencias de la Salud y Tecnología Whitaker (Whitaker College of Health Sciences and Technology)

Asimismo, incluye un total de 32 departamentos académicos con un fuerte énfasis en la investigación, la ingeniería, y la educación tecnológica.

Estudiantes destacados del MIT

Entre su más destacado roster de alumnos, el MIT albergó en sus aulas a personalidades de la talla de Franklin Chang Díaz, astronauta retirado de la Nasa, actualmente es el encargado de fabricar el VASIMR (Motor de propulsión de plasma), costarricense.

La lista agrega a Buzz Aldrin, astronauta del Apollo 11 y segundo hombre en pisar la Luna; Benjamin Netanyahu, premier israelí; Carlos Prieto Jacqué, ingeniero, violonchelista, escritor, diplomático y académico mexicano, y muchísimos más.

La invitación está hecha, y para los amantes de la lectura, en especial de la arquitectura y urbanismo, pueden acceder a los 34 libros electrónicos del MIT, aquí.

