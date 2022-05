Modelo neoliberal no es perfecto, es fallido por la corrupción, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este miércoles que el modelo económico neoliberal siempre será fallido debido a que arropa la corrupción.

El mandatario agregó que ayer se desvirtuaron sus declaraciones sobre el neoliberalismo, sobre que éste no sería del todo malo si no tuviera dicha agravante.

“Independiente de las fallas estructurales que tiene en modelo neoliberal lo que más lo hace fallido es el fenómemo de la corrupción, que los modelos pueden ser perfectos pero como dicen los tecnócratas una variable de corrupción destruye todo.

“Un medio de estos que están a favor del conservadurismo manejó que yo hablaba que el modelo neoliberal era perfecto, pero es un medio supuestamente manejado por profesionales de la comunicación, sin embargo, es tanta su oposición al movimiento nuestro, a la transformación que se obnubilan y muestran el cobre”, reprochó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El presidente de la República consideró que existe una campaña sucia contra su persona y el proyecto político que impulsa debido a que en el país se viven momentos definitorios y tanto empresarios y medios de comunicación buscan integrar bloques.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Ahora que son momentos de definición pues ya están completamente del lado del conservadurismo, siguen tratando de engañar con supuestos ejercicios o posturas objetivas o plurales, pero no, están a favor del régimen de corrupción y privilegios”, criticó.

Ayer, en su conferencia de prensa, el mandatario federal enunció que si la corrupción se tratara como el principal delito del país, el modelo neoliberal no sería del todo malo.

“Cuando se habla del modelo neoliberal, he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, que impera la corrupción”, comentó ayer y que provocó diversas reacciones en redes sociales.

Sin embargo, hoy dijo que en realidad, dicho modelo tiene diversas fallas estructurales que lo hacen fallido.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado