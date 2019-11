Mon Laferte dice sentirse ‘como la mi…’ porque en Chile detienen hasta a niños

La cantante chilena Mon Laferte dejó ver su preocupación por la que vive su país, en donde las manifestaciones sociales han sido reprimidas por la policía.

“Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá”, denunció la artista en sus redes sociales, tras participar en un homenaje a Juanes.

Laferte llamó la atención en los premios Grammy Latino por mostrar el mensaje “En Chile torturan, violan y matan”, en su torso, el cual mostró desnudo en la alfombra roja.

Te puede interesar: Rosalía reina en un Grammy Latino con reguetón y gestos de protesta por Chile

Con el rostro serio y una pañoleta verde en el cuello, que simboliza la lucha internacional de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, la compositora ingresó a la alfombra roja cubierta con una gabardina negra, que al retirar de sus hombros descubrió el mensaje político escrito sobre su cuerpo.

La protesta silenciosa de Mon Laferte se da a punto de cumplirse un mes de protestas en Chile contra las políticas económicas y sociales del derechista multimillonario Sebastián Piñera, que ha respondido a la protesta popular con el uso excesivo de la fuerza pública.

De manera sistemática, las fuerzas de seguridad del estado han torturado y violado a chilenos y chilenas para inhibir la protesta, acusaron ayer en el Parlamento Europeo los diputados Miguel Urbán e Idoia Villanueva, de Unidas Podemos, tras llevar a cabo una investigación en el país.

La violencia utilizada replica las técnicas inhibitorias de la dictadura de Augusto Pinochet, agregaron los parlamentarios.

Durante la crisis, al menos cinco mil 600 personas han sido detenidas y más de dos mil han ingresado a hospitales heridas por disparos, golpes y gases detonados por las fuerzas de seguridad del gobierno de Piñera.

El acto de Mon Laferte en los Latin Grammys no constituye la primera vez que critica las decisiones y actuar del gobierno chileno contra la población, pero sí refleja una radicalización de la cantante en su tono, además de aprovechar la resonancia mundial del certamen musical.