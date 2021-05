INE multa a Mónica Rangel, quien mantiene candidatura en SLP

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la morenista Mónica Rangel continuará con su candidatura para gobernadora en San Luis Potosí, pero será sancionada económicamente por no presentar su informe de la precampaña.

Con ocho votos a favor y tres en contra, se aprobó una multa a la contendiente por 434 mil 400 pesos, así como a Morena en el estado, con cinco millones 923 mil 788.28 pesos.

En este caso no propusieron retirarle su candidatura a Mónica Rangel como a Félix Salgado y a Raúl Morón, quienes tampoco entregaron informes de precampaña, porque el proceso electoral en la entidad ya lleva avanzado dos meses y para no afectar el derecho al voto de los ciudadanos en la entidad.

“El INE es un árbitro imparcial, que tiene una tarea fundamental en la revisión de todos los ingresos y gastos de todas las candidaturas que se disputan en los procesos electorales. El INE resuelve con elementos jurídicos y sin responder a presiones políticas”, dijo la consejera Adriana Favela.

Lee: Definitivo: Tribunal electoral tumba candidatura de Salgado Macedonio

Durante la discusión sobre esta sanción, algunos consejeros plantearon el retiro de la candidatura como sucedió con Morón y Salgado, excandidatos a los gobierno de Michoacán y Guerrero, respectivamente.

“La conducta de las personas y, en particular, de la candidata no fue diferente a las que juzgamos en sesiones pasadas (…) Yo no encuentro en el caso una diferencia; por ejemplo, respecto a la actitud dolosa de engañar a esta autoridad presentando un informe en ceros, es la misma actitud de la hoy candidata que está haciendo su campaña, porque también, a través del partido político, nos presentó un informe en ceros.

“Perdón, yo no acompaño eso. No podemos decir que todo lo que se hizo es culpa, que es negligente. Creo que se sostienen las mismas premisas que veníamos sosteniendo”, dijo la consejera Claudia Zavala.

Suscríbete a Forbes México