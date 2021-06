Monreal pide a aspirantes a la presidencia del Senado ‘esperar los tiempos’

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió con las cinco senadoras Malú Micher, Ana Lilia Rivera, Bertha Caraveo, Marybel Villegas e Imelda Castro, quienes buscan suceder a Eduardo Ramírez en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

En el encuentro, el líder morenista pidió a las aspirantes esperar los tiempos, pues les explicó que será en la segunda semana de agosto cuando inicie el proceso de renovación de la Mesa Directiva, por lo que les solicitó no hacer campañas.

“Que después de agosto, la segunda semana, habrá elección abierta, libre, por parte de los compañeros, y que hasta ahora son cinco candidatas, pero puede haber más; no se ha decidido. Lo que se ha decidido es que sea una mujer y que sea del grupo mayoritario”, dijo el morenista.

Enfatizó que quien presida la Mesa Directiva de la Cámara alta será una mujer de la bancada de Morena, por lo que descartó al legislador por el PVEM Raúl Bolaños.

“Yo soy serio. No me gusta mentir ni me gusta hacerle al juego, no hay forma (de que él sea el presidente del Senado). Yo lo respeto (a Raúl Bolaños), lo estimo, pero él sabe que no hay condiciones por razones del consenso en el grupo mayoritario”, afirmó Monreal.

