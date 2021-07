Monreal quiere la candidatura presidencial por Morena en 2024

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no mencionó hace dos días a Ricardo Monreal como una de las figuras de Morena que podría sucederlo en 2024, el legislador federal dijo que luchará en este partido para obtener la candidatura presidencial.

“No, voy a luchar en Morena”, respondió al ser cuestionado si buscará en otros partidos ser candidato presidencial.

“Yo tengo mucha claridad en lo que está pasando en el país. Tengo mucha certeza en lo que representa la Cuarta Transformación y cambio régimen. Lo he vivido desde 23 años acompañando al presidente López Obrador en la buenas y en las malas, que han sido más las malas”, mencionó Ricardo Monreal.

Hace dos días, durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que en Morena ya se gesta su relevo y que había muchas opciones, entre ellas, Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard, Juan Ramón De La Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, pero no mencionó a Ricardo Monreal.

En conferencia, el senador comentó que entre agosto y septiembre de 2023 se emitirá la convocatoria de Morena para elegir al candidato del partido para la presidencia de 2024, por lo que dijo:”Estaré puntual a la cita, con la historia”.

Señaló que no le ofendió que el mandatario López Obrador no lo haya mencionado como posible persona a sucederlo, pues dijo que eso se debe a que él pertenece a un poder autónomo.

“El hecho de que no me mencione el ciudadano presidente, no me molesta ni mi ofende; es más, creo que es normal, porque estoy en un poder autónomo, y él fue cuidadoso en su referencia al referirse a sus colaboradores”, comentó.

Dijo que para 2023 se registrará para ser candidato presidencial, pero por el momento está concentrado que coordinar a los senadores de Morena en la Cámara alta.

Además, dijo que en este momento no avizora ninguna ruptura, ni actitud que pueda fisurar a Morena y que si continúa el piso parejo en el partido que milita, acatará las reglas que se publiquen en 2023 para el registro de precandidatos.

“Todas las condiciones son piso parejo, competencia equitativa, no discriminatorio. Esos son los principios fundamentales para profundizar la democracia en Morena, y si es así, voy a acatar las reglas que se publiquen en el momento que se publiquen, que serán, estimo yo, a finales de 2023”.

