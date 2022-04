Monreal pide a Morena actuar con serenidad y buscar acuerdos en lugar de exhibir a la oposición

Luego de que el presidente de Morena, Mario Delgado, anunciara una campaña para exhibir a los diputados que rechazaron la reforma eléctrica, el coordinador de este partido en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a la dirigencia que se actúe con serenidad y prudencia porque necesitan de los adversarios.

“No conviene profundizar las diferencias. Como líder de la mayoría hago un llamado a que actuemos con mucha serenidad y prudencia; la división entre nosotros no conviene”, dijo el morenista.

Al ser cuestionado sobre la campaña de Morena, la cual distribuye imágenes de los diputados del PAN, PRI, PRD y MC con una leyenda de “traidor a la patria”, el morenista comentó que no compartía la estrategia de Mario Delgado y Citlalli Hernández.

“El partido tiene su estrategia. Yo no soy parte de la dirección del partido. Respeto al partido pero me inclino más en buscar acuerdos y consensos no diferencias porque las minorías existen y necesitamos estar juntos para desafiar los grandes desafíos que México presenta”, comentó. Apenas lo que se merece uno de los más grandes ladrones de la historia de México. https://t.co/lKR9GZl0Ky pic.twitter.com/cLAE9ATyRG— Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) April 18, 2022

Lee: Diputados del PAN denuncian que han recibido agresiones tras campaña de Morena

Ante las posibles reformas que enviará el presidente a la Cámara de Diputados, el senador pidió a sus compañeros de Morena en San Lázaro que dialoguen, que no se ignore a las minorías, que la oposición existe, es real y tienen derecho a ser escuchados, que en todas las reformas los necesitan en la discusión.

En conferencia, Monreal cuestionó cómo se le pide a la oposición dialogar si son insultados, lo que ha provocado dificultades para alcanzar la mayoría calificada.

“No me dejan mucha salida, porque me dicen ‘¿cómo me pides esto, si solo recibo ofensas’ Eso me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas”, mencionó.

Además, comentó que el pasado jueves acudió a Nuevo León a visitar al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien fue detenido en marzo por presunto desvío de recursos.

Monreal dijo que fue a verlo como un gesto de reflexión para que no se cometan excesos.

Ayer los diputados del PAN acusaron que han recibido agresiones por la campaña que calificaron de odio que difunde Morena luego de haber votado en contra de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, por lo que demandarán al dirigente del partido, Mario Delgado, por daño moral.

