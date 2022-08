Morena alista elección interna para elegir al presidente del Senado

Este 31 de agosto, los senadores de Morena elegirán al presidente de la Mesa Directiva del Senado. Hasta el momento no hay un candidato de unidad, pues quienes han levantado la mano para esta posición son los senadores José Narro Céspedes y Alejandro Armenta.

“No hay un candidato de unidad, sólo hay hasta este momento dos compañeros: el senador Armenta y el senador Narro, y si se incorporan otros más, tienen el derecho de hacerlo”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara alta.

La elección se celebrará ante notario público y podrán votar mediante urnas transparentes. Quien gane, será puesto a decisión del Pleno de la Cámara de Senadores.

Después, el coordinador del partido en la Cámara baja deberá negociar con los grupos parlamentarios la incorporación de las vicepresidencias y las secretarías de la Mesa Directiva del Senado.

Lee: Morena elige nuevamente a Delfina Gómez como candidata para Edomex

Desde la legislatura 64, que comenzó en septiembre de 2018, Morena ha encabezado la presidencia del Senado, y para ello conformó un bloque legislativo con sus aliados el PT, PES y el PVEM. Actualmente, la presidenta de la Mesa Directiva es Olga Sánchez Cordero.

Sin embargo, los partidos de oposición han manifestado su interés por encabezar dicha posición. A lo que Monreal respondió que es a Morena a quien le toca elegir al presidente de la Mesa Directiva.

“Sobre la situación de la Mesa Directiva. He hablado con dos o tres; todavía no hablo con todos los coordinadores, estoy hablando bilateralmente con cada uno. Sí me han hecho saber eso que tú comentas. me estoy reuniendo, y los escucho con respeto. Ellos tienen derecho a proponer lo que crean conveniente. Y Morena, ya lo dije, por elección directa en urnas, va a hacer su elección ante notario público entre el 30 y 31 de agosto”, dijo Monreal en conferencia.

Suscríbete a Forbes México