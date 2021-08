Morena busca evitar veda para AMLO cuando se vote revocación de mandato

Los diputados de Morena buscarán que en las leyes secundarias sobre revocación de mandato se incluya que los partidos políticos puedan promocionarla y que no haya veda electoral para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras finalizar la reunión de los legisladores, el dirigente de Morena, Mario Delgado, explicó que les pidió a los morenistas que los partidos políticos puedan promocionar la revocación de mandato, pues comentó que en la consulta popular de agosto el Instituto Nacional Electoral (INE) andaba persiguiendo a estos organismos.

“En el caso de revocación de mandato no puede ponerse una veda para el presidente, porque de lo que se trata es si continúa o no el gobierno por lo tanto no se le puede callar la boca al gobierno cuando lo que estará en juego es su continuidad”, explicó.

En conferencia, comentó que Morena junto con el PT y PVEM impulsarán esta reforma para que se realice el próximo año.

Las leyes secundarias a la revocación de mandato serán discutidas en la legislatura que comienza el 1 de septiembre.

Actualmente hay una iniciativa para reglamentar el artículo 35 de la Constitución que habla sobre revocación de mandato y es del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Esta menciona que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de la organización, desarrollo y cómputo de la votación del proceso de revocación de mandato, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encargará de resolver los medios de impugnación que se presenten sobre el tema.

Menciona que el proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de 3% de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, distribuidos en al menos 17 entidades federativas que representen, como mínimo, 3% de la lista nominal de lectores de cada una de ellas.

