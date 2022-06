Morena busca prohibir al PRI el uso de los colores de la bandera

Morena presentará una iniciativa legislativa para prohibir al PRI el uso de los colores de la bandera nacional (verde, banco y rojo) para promover su imagen, bienes o servicios.

La propuesta busca reformar es la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para prohibir lo anterior no solo a partidos, también a instituciones y asociaciones políticas.

“Queda prohibido el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera Nacional, en cualquier combinación y composición, en sus emblemas, distintivos y símbolos en general”, señala la propuesta.

La iniciativa, firmada por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, menciona que constituirá una infracción a la Ley inscribir en la bandera nacional el nombre de personas físicas, Instituciones, partidos o asociaciones políticas para promover su imagen, bienes o servicios.

Lee: Expresidentes del PRI plantean a Alejandro Moreno dejar dirigencia; él responde que no

En la exposición de motivos, el legislador morenista explica que los “partidos que están a nada de la extinción y listos para quedar en el basurero de la historia, por su misma historia que está manchada por sus propias acciones, no merecen ni deben portar ningún símbolo a quien por supuesto no representan”. Ello, en alusión al PRI, quien está en riesgo de perder su registro en Quintana Roo al no alcanzar 3% de los votos.

Reyes Carmona señala que el fondo de esta iniciativa radica en que “estas organizaciones políticas que indiscriminadamente utilizan colores referentes a México, deben de dejar de valerse de esta pobre estrategia y obtener los pocos votos que ha demostrado que merece”.

Esta no es la primera vez que partidos distintos al PRI buscan vetarle el uso de los colores de la bandera nacional; la última vez que hubo una iniciativa con ese objetivo fue la presentada en 2018 por la entonces diputada Ana Gabriela Guevara, exvelocista y hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Antes de ella presentaron iniciativas en 2016 la entonces senadora Alejandra Roldán Benítez, del PRD, y en 1988, el diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, del PAN.

