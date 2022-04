Morena decreta receso: no quiere que Margarita Zavala ni Edna Díaz voten en reforma eléctrica

Luego de que Morena pidió que Margarita Zavala y Edna Díaz se excusen de la votación de la reforma eléctrica por tener conflicto de interés con la empresa española Iberdrola, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados decretó un receso para resolver esta petición.

Al iniciar la sesión, la morenista Andrea Chávez solicitó a la Mesa Directiva -encabeza por Sergio Gutiérrez Luna- que la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa no participe en la discusión de la reforma constitucional por haber recibido millones de pesos de Iberdrola, grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva explicó que no existe un procedimiento establecido en la ley en el que se hable sobre “excusa” y que el 11 de abril recibió un comunicado de Zavala donde se manifestó sobre el tema, por lo que este documento fue turnado a la Dirección Jurídica para emitir un dictamen.

Gutiérrez Luna mencionó que el 12 de abril le notificó la Dirección Jurídica que no había un conflicto de interés, pero la diputada Andrea Chávez insistió en tener pruebas donde “se acredita que la diputada recibió en su hogar millones de pesos de Iberdrola”, por lo que esta documentación fue enviada nuevamente a dicha Dirección para que emita otra opinión.

Unos minutos después, la petista Lilia Aguilar solicitó que la diputada Edna Díaz tampoco participe en la discusión, pues la semana pasada la relacionaron con un supuesto cabildero de la empresa italiana Enel Energía.

Ante la insistencia de legisladores de Morena de someter a votación la propuesta de Andrea Chávez, el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso y se reunieron los coordinadores de las bancadas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para determinar lo que procederá en la sesión.

Táctica dilatoria de Morena

El vicecoordinador del PAN, Elías Lixa, señaló que el receso es una trampa de Morena para prolongar la sesión pues la “excusa” es una manifestación individual que no debe solicitar otro legislador.

“Es una clara estrategia dilatoria, es una nueva trampa de Morena operada desde la Mesa Directiva; es evidente que no existe conflicto de interés. Tal es así que la opinión de la Dirección Jurídica no solo se pronuncio de que no existe conflicto de interés, sino que desdobló con argumentos de por qué no (hay conflicto de interés)”, dijo el panista.

Además, Elías Lixa consideró que la petición de la morenista Andrea Chávez es misógina, ya que sujeta las decisiones de Margarita Zavala con las de su esposo Felipe Calderón.

“Es lamentable, es a todas luces una estrategia para no entrarle al tema. Morena suspende la sesión sin determinar tiempo (…) La pueden prolongar el tiempo que quieran, los diputados del PAN de aquí no nos movemos. La reforma eléctrica no va a pasar, lloren, griten, pataleen”, enfatizó el panista.

