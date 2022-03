Morena en Senado frena comparecencias de funcionarios sobre Tren Maya

Los senadores de Morena rechazaron proposiciones del PAN, MC y del PRI en las que pedían las comparecencias de diversos funcionarios para explicar presuntas irregularidades en materia ambiental en la construcción del Tren Maya.

El primer punto de acuerdo rechazado fue el que presentó la bancada del PAN, cuyos legisladores pidieron la comparecencia de los titulares del Fondo Nacional de Promoción Turística (Fonatur), Javier May; de la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores.

“El presidente aseguró que no se dañaría el medio ambiente; no obstante , esta construcción ha causado mucha preocupación entre los especialistas, biólogos, científicos de medio ambiente, organizaciones defensoras y diversos sectores de la sociedad, como los artistas, por las múltiples irregularidades con la que se construye la obra, las cuales de no corregirse podría causar un daño irreversible al medio ambiente”, dijo la senadora Mayuli Latifa Martínez.

La propuesta fue rechazada por 47 votos en contra, 44 a favor y 2 abstenciones.

El PAN también planteó exhortar a Javier May, máximo responsable de la construcción del Tren Maya, para que convoque a una consulta en pueblos y comunidades indígenas respecto al cambio de trazo del tramo 5 del Tren Maya, pues originalmente iba a ir sobre la carretera federal que conecta Cancún con la zona de la Riviera Maya, pero se modificó tierra más adentro.

En el Senado, el blanquiazul señaló que de construirse ese tramo se pone en peligro de extinción animales y acuíferos, por lo que exigió que se replantee el proyecto.

Otras propuesta con punto de acuerdo fue presentado por la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, para solicitar la comparecencia de los titulares del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ante el Congreso de la Unión para que den a conocer las implicaciones para el medio ambiente y para el erario público de la modificación del tramo 5 del Tren Mayo.

“Qué irónico es que este presidente que hablaba que iba a cuidar al medio ambiente, hoy por mero capricho esté enfocado en destruirlo; qué irónico es que el presidente que dijo que primero están los pobres, ahora toma decisiones que profundizan la pobreza en una región olvidada de nuestro país”, señaló la senadora.

El planteamiento tuvo 52 votos en contra y 39 a favor y 4 abstenciones, por lo que no se consideró de urgente resolución.

Una propuesta más fue del senador priista Manuel Añorve, quien también pidió comparecencias de los titulares de Semarnat, Fonatur y de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco.

“No estamos en contra de la construcción del Tren Maya, pero debemos tener memoria de la historia. ¿Cómo se anunció el Tren Maya? Se anunció como obra monumental que iba a impulsar el turismo internacional sin afectar la flora ni fauna”, comentó el priista.

