Morena modifica minuta sobre vacaciones; los 12 días no serán continuos

Los diputados de Morena modificaron la minuta que aumenta las vacaciones de los trabajadores, por lo que estos días de descanso no serán continuos, sino tendrán que ser pactados con el patrón.

Lo anterior porque la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado morenista Manuel de Jesús Baldenebro, añadió un párrafo a la minuta que envió el Senado sobre vacaciones para que el patrón y el trabajador acuerden como estos últimos disfrutarán estos días: de forma continúa o parciales.

El proyecto de dictamen, que será discutido mañana martes, respeta que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de al menos 12 días, cuando actualmente es de 6 días; sin embargo, establece que los primeros seis días serán continuos y el resto serán pactados.

“Las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de seis días de vacaciones en forma continua, del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley. En todo caso, las personas trabajadoras tendrán la potestad y el derecho de pactar con el patrón la forma y tiempos en el que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor, ya sea de forma continua o parcial”, señala el proyecto de dictamen.

La semana pasada, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro comentó a Forbes México que estas modificaciones a la minuta aprobada por Senado es para no afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Las grandes empresas no tienen el gran problema, pero las pequeñas, una pequeña empresa que tenga 8 trabajadores, que se le vayan 12 días, pues le es complicado. Si bien es necesario más descanso para los trabajadores, estoy consiente de eso, pero también tenemos que preocuparnos por las pequeñas y medianas empresas”, explicó el diputado.

De echo, el proyecto señala que en México hay 4.1 millones de empresas que son micro, pequeñas o medianas empresas y “gran parte de la actividad económica y el empleo está estrechamente ligado a ella”.

“Con esto se puede observar que las microempresas son las que representan el mayor porcentaje a nivel nacional y de conformidad con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa estas tienen un número menos a 10 trabajadores, lo que puede advertir que existen miles que están en la hipótesis de 1 a 5 trabajadores, las cuales pudieran resentir el impacto de la reforma”, señala el documento.

En entrevista, el diputado Sergio Barrera, integrante de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, comentó que todas las bancadas están de acuerdo con las modificaciones y que éstas son para beneficiar tanto a trabajadores como a empresarios.

“Hay ciertos actores que se les dificulta tomar los 12 días continuos, porque por ejemplo en el caso de los meseros trabajan no solo con un sueldo, sino por propina y ellos dicen que prefieren diferir mis días”, dijo el legisladores, quien es uno de los proponente de esta reforma de vacaciones.

Explicó que la propuesta para cambiar la minuta que envió el Senado fue de Morena y que aceptaron para que no se retrase la discusión y votación de la reforma.

“Aunque no es como hubiéramos querido que hubiera salido el dictamen, nosotros lo vamos a acompañar porque lo que no podemos hacer es que pase más tiempo y no se vaya a tener este dictamen aprobado y sea realidad a partir de enero de 2023”, dijo.

