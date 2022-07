‘Morena no va a ganar en el Edomex’, afirma el panista Enrique Vargas

A un año de que se realicen las elecciones en el Estado de México, la entidad con mayor población en el país, los políticos mexiquenses ya se están apuntando para la candidatura a la gubernatura y otros ya son mencionados para esta posición; uno de ellos es el panista Enrique Vargas del Villar.

El diputado local se perfila como la principal carta del PAN para ocupar la candidatura; sin embargo, el panista aún no define si buscará esta posición, pero tampoco cierra la oportunidad. En tanto, ya fue nombrado por el dirigente del partido, Marko Cortés.

“Se harán todas las valoraciones que en Acción Nacional tengamos que hacer. Nosotros tenemos ahí a un excelente aspirante, se llama Enrique Vargas, fue alcalde de los mejores evaluados del país, el mejor evaluado del Estado de México, él gobernó Huixquilucan. Tenemos con quien competir para ir a ganar, también tenemos la conciencia de no dividir el voto opositor”, dijo el dirigente panista en una conferencia.

Aunque aún no se define si el blanquiazul hará alianza con el PRI y el PRD para las elecciones del próximo año, el exalcalde de Huixquilucan comentó que esta alianza no se tambalea y que los presidentes de los partidos siguen en pláticas.

En caso de que se llevará a cabo esta unión política, la candidatura al gobierno estatal se tendría que definir entre Enrique Vargas y las priistas Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera, quienes han levantado la mano.

¿Va a buscar la candidatura para el gobierno del Estado de México?

Para cualquier político el soñar con ser gobernador es legítimo. Ser gobernador de tu tierra es legítimo. Yo estaré tomando la decisión más adelante

¿Aún lo está determinando?

Yo estoy trabajando, yo ya demostré lo que es saber gobernar. Falta tiempo, falta meses, pero nosotros estamos recorriendo el Estado de México.

¿Cómo ve que el PAN haga alianza con el PRD y el PRI para las elecciones en el Edomex?

Falta tiempo, falta mucho trabajo, primero decirle a la sociedad el porqué de ir juntos, para qué ir juntos, en que beneficiaria al Edomex ir juntos y luego hacer un trabajo de partido.

¿A su partido le conviene ir con el PRI tras los escándalos de Alejandro Moreno?

Es un tema muy claro de una estrategia mediática, de un exgobernadora priista, de una exgobernadora que hay audios de ellas y familiares, es un tema político de opositores. Eso se tendrá que ver en los ministerios púbicos, en donde se tiene que revisar. Nosotros vamos a seguir caminando, recorriéndolos municipios como Acción Nacional y ya estaremos tomando una definición más adelante

¿Daría más fortaleza la alianza Va por México para el Edomex o si el PAN va solo?

Nosotros estamos trabajando, estamos listos, Acción Nacional está muy fortalecido, sus gobiernos están muy bien calificados. El partido es la primera fuerza de oposición en el país, lo cual obviamente nos pone en una posición franca, rentable electoralmente. En los próximos meses se estará decidiendo (si habrá alianza).

¿Se tambalea la alianza Va por México o por qué aún no se concreta?

No, todavía falta tiempo por hacer análisis, no es que se tambalee, no es que esté o no esté, falta tiempo de seguir trabajando, de hacer estudios y sobre todo estudios para la ciudadanía. Los jefes nacionales han estado en pláticas, esto es de mucho tiempo, no es de un día a otro.

¿Hay posibilidades de que Morena no gane el Edomex, cuando el partido ya tiene el gobierno de 22 entidades?

En el Estado de México no va a ganar. Ya vimos qué pasó en 2021, el descalabro que se llevó cuando le ganamos demasiados municipios muy importantes, que regresan al “corredor azul”. Donde la ciudadanía les dio la oportunidad y vieron que no dieron resultados y por eso regresaron al “corredor azul”. Morena en el 2023 estará de salida.

