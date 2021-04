Morena pide retirarle al diputado Saúl Huerta sus derechos políticos

El presidente de Morena, Mario Delgado, pidió a la Comisión Nacional de honestidad y Justicia (CNHJ) de ese partido, suspender el ejercicio de los derechos políticos al diputado Saúl Huerta tras ser acusado de abuso sexual contra dos menores de edad.

“En Morena no podemos tapar a nadie. Siempre queremos que se haga justicia, y quien haya cometido un delito, pues que asuma la responsabilidad”, dijo en Delgado en Colima.

Además, solicitó a las autoridades correspondientes actuar con celeridad, transparencia e imparcialidad en el proceso que involucra al diputado Saúl Huerta. Al tiempo que señaló que Morena está en total disposición para coadyuvar en lo que se considere necesario.

El diputado federal Saúl Huerta Corona ya sumó dos denuncias de abuso sexual en contra de menores de edad, lo que ocasionó que el morenista renunciara a su candidatura para reelegirse como diputado federal por Puebla.

Después de la primera acusación, el jueves el legislador se declaró inocente y aseguró que fue víctima de un intento de extorsión y un chantaje.

“Es importante aclarar que, tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima. Se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva”, señaló.