La bancada de Morena en el Senado busca que los beneficiarios de programas sociales del gobierno, como el apoyo a la tercera edad o las becas para jóvenes, no paguen IVA en las compras que realicen con las tarjetas bancarias donde reciban los apoyos.

En entrevista con Forbes México, el coordinador general de asesores del Senado, Alejandro Rojas, dijo que, como parte de una segunda iniciativa de modificación de comisiones bancarias se busca que esta medida apoye a la economía de quienes lo necesita y contribuya a que las personas sustituyan el efectivo por el uso de tarjetas.

“Estamos valorando, todavía no se decide, que aquellos mexicanos que reciben apoyo de programas sociales gubernamentales quitarles el IVA. Aunque Hacienda está un poco renuente. Se está revisando según los montos, las compras deben ser en el rango del apoyo social, no les va a alcanzar para mucho, pero el hecho de que no le cobren IVA en cosas básicas es muy buena ventaja. Buscamos cómo ayudar a la gente”, expone.

Lee también: Prohibir comisiones bancarias afectaría la competencia, advierte Cofece

PUBLICIDAD

Para el presupuesto 2019, el 65% de los recursos se destinaron a programas de bienestar social. Los programas prioritarios son: pensión para adultos con 100,000 millones de pesos; apoyo a personas con discapacidad, con 2,974 millones; la Beca Universal para Estudiantes de Educación Superior Benito Juárez, con un monto de 17,280 millones.

El IVA representa 25% de los ingresos del gobierno, en 2018, un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados proyectó que el gobierno habría recaudado 857,106 millones de pesos por concepto de IVA en 2018.

La segunda iniciativa de modificación para comisiones bancaria se presentará esta semana en el senado. Entre otras cosas, busca eliminar el cobro por conceptos como reposición de tarjetas cobradas y moderar el cobro de anualidad en el pago de servicios.

“De un golpe va a meter al sistema bancario a 60 millones de personas, que ser verán beneficiadas”, adelanta Alejandro Rojas.