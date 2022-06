Morena quiere para julio consulta nacional de reforma electoral de AMLO

El coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que su partido está listo para que en julio arranque una consulta nacional de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La democracia es libertad para decidir qué camino seguir, a quién seguir o cambiar de rumbo. La democracia electoral necesita reglas claras y parejas para todos, y en julio nos declaramos listos para iniciar la consulta nacional sobre la Reforma Electoral”, escribió en sus redes sociales el morenista. La democracia es libertad para decidir qué camino seguir, a quién seguir o cambiar de rumbo. La democracia electoral necesita reglas claras y parejas para todos, y en julio nos declaramos listos para iniciar la consulta nacional sobre la Reforma Electoral. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) June 20, 2022

En tanto, el presidente de Morena, Mario Delgado, comentó que el 1 de julio arrancarán las asambleas informativas en todos los estados del país, en las cuales informarán sobre la iniciativa que envió el mandatario federal al Congreso.

Además de la consulta nacional, Morena quiere que haya un Parlamento Abierto sobre la reforma en la Cámara de Diputados. El presidente del recinto legislativo, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que espera que en los próximos días se reúna la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para definir la ruta que seguirá este encuentro.

“Esperemos que en la próxima Junta de Coordinación Política ya se defina una ruta de fechas (…); entonces yo espero que en la próxima Jucopo ya podamos atender otros temas de fondo que están pendientes en la agenda legislativa”, dijo el morenista.

Gutiérrez Luna comentó que Morena busca que la reforma electoral se debata “a la luz pública”, pues busca simplificar los procesos electorales, que la democracia sea “más económica” y que sea más eficiente la representación política.

“Es algo que se tiene que construir entre las fuerzas políticas. Las reglas del juego de los propios partidos tienen que darse platicado con los demás integrantes y jugadores”, dijo el legislador.

Ante la negativa de la alianza de PAN, PRI y PRD a procesar cualquier reforma constitucional —como lo sería la electoral, el presidente de San Lázaro señaló que no es válido que la oposición anteponga un “no” a algo desconocido, ya que mencionó que se puede trabajar una propuesta electoral “más afinada”.

“Yo creo que tampoco es válido tener un ‘no’ por adelantado, cuando no hemos llegado todavía a ninguna conclusión. Hay iniciativas, sí, varias, varias iniciativas, muchas. ¿Pueden ser el punto de partida para ir tratando de tejer conclusiones? Sí, pero no anteponer un ‘no’ a algo que todavía no se ha dado y que no conocemos como pudiera ser, digamos, una propuesta más afinada de reforma electoral en un dictamen”, declaró Gutiérrez Luna.

