Morena y aliados en el Senado aprueban Ley de Fiscalía General

“Es lamentable que en ocasiones la procuración de justicia ha sido utilizada como instrumento de persecución entre adversarios políticos. Morena defiende la Constitución y las reformas. No podemos seguir dando prioridad a negociaciones política e ignorando las necesidades del país y sin escuchar a la sociedad civil”, dijo la próxima secretaria de Gobernación.

Según la priista, “lo que urge es que el próximo presidente tenga su fiscal. Si quisieran una verdadera autonomía no tendrían una visión patrimonialista del fiscal respecto del futuro presidente. La fiscalía que proponen afecta también a la ciudadanía, porque le dificulta el acceso a la justicia”.

A su vez, Damián Zepeda, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que esta ley no garantiza la plena autonomía e independencia de la Fiscalía del Ejecutivo Federal.

“Lo que hoy se presenta a votación aquí en el Senado de la República ¿logra una Fiscalía General autónoma, independiente?, la respuesta, señoras y señores dígase lo que quieran, es no. ¿Se garantiza que no se puede imponer un fiscal carnal con este dictamen?, la respuesta es no”, apuntó.

El senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó la reforma, pues “el fiscal puede ser removido por el presidente de la República cuando incurra en alguna de las causas graves que establece la ley” por lo que a su parecer la Fiscalía carece de autonomía porque no se establece claramente el procedimiento para dicha remoción.

La prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.