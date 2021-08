Muere Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones

Reuters.- Charlie Watts, reconocido como uno de los hombres más tranquilos del rock durante sus casi 60 años como baterista de los Rolling Stones, murió pacíficamente rodeado de su familia en un hospital de Londres a los 80 años, informó el martes su portavoz.

Miembro de una de las primeras bandas británicas en entrar al mercado estadounidense y un símbolo del Londres de los ’60, Watts y sus colegas de banda Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y Bill Wyman batieron récords con giras globales de miles de millones de libras que continúan hasta el día de hoy.

“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido pacíficamente en un hospital de Londres a primera hora de la mañana rodeado por su familia”, dijo el portavoz.

“Charlie era un apreciado esposo, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación”, agregó.

Watts tocó la batería en los 30 álbumes del grupo y en todas las giras, hasta que se retiró de los 13 conciertos del tour estadounidense “No Filter”, cuyo inicio está previsto para septiembre, después de una intervención de emergencia.

Watts nació en Londres en 1941 y comenzó a tocar la batería en clubes de la capital británica a inicios de la década de 1960, antes de unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en el famoso grupo Rolling Stones en enero de 1963.

La banda, que al comienzo tuvo éxito interpretando covers en Gran Bretaña y Estados Unidos, alcanzó fama global con éxitos compuestos por Jagger y Richards como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Get Off of My Cloud” y “Paint It, Black”, y con el álbum “Aftermath”.

Watts dejó el tono provocador que definió a la banda en las décadas de 1960 y 1970 a los otros miembros.

En el escenario, también le gustaba ceder la extravagancia a Jagger y a los demás, mientras él hacía su interpretación con una sensación de calmada capacidad.

Fuera de la banda, Watts encontraba tiempo para seguir tocando jazz con varios grupos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Paul McCartney dice que Watts fue una roca para los Stones

El exBeatle Paul McCartney dijo este martes que Charlie Watts fue una “roca” para los Rolling Stones y un “baterista fantástico”.

“Tan triste saber que Charlie Watts, el baterista de los Stones, ha muerto. Fue un tipo estupendo. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que lo estuviera tanto. Mucho amor a su familia”, señaló McCartney en un vídeo colgado en Twitter.

El músico envió las condolencias a los Stones y dijo que la muerte de Watts supone un “fuerte golpe para ellos porque Charlie fue una roca y un baterista fantástico”.

“Te quiero Charlie, siempre te quise”, añadió.

Los Rolling Stones en vivo en el estadio de Londres con: Ronnie Wood, Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards donde: Londres, Reino Unido cuando: 25 de mayo de 2018 Crédito: Foto: © Neil Lupin / WENN / Reuters

En tanto, el cantante británico Elton John calificó a Charlie Watts como “el mejor batería”, y envió sus condolencias a la familia y a los Rolling Stones.

“Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor batería. El más elegante de los hombres y una compañía genial”, tuiteó John.

El exBeatle Ringo Starr también rindió tributo a Watts al publicar en su cuenta de Twitter una foto de los dos juntos.

“Que Dios bendiga a Charlie Watts, te vamos a echar de menos. Paz y amor para la familia. Ringo”, tuiteó el ex batería de los Beatles.

Robbie Robertson, exguitarrista del grupo The Band, dijo en su cuenta de Twitter que la batería de Watts era “poderosa y única” y ayudó a “darle forma al sonido del rock & roll”.

El músico Bryan Adams calificó a Watts en Twitter como “uno de los más grandes baterías de rock” y un “verdadero caballero”.

Con información de Efe.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México