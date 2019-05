Muere Grumpy Cat, la mascota influencer más famosa de la lista Forbes

Grumpy Cat, la gatita reina del universo de los memes y del internet murió “tranquilamente” este martes, informó su familia la mañana del viernes.

La mascota influencer más famosa del internet según Forbes, falleció a los 7 años a causa de una infección urinaria, según lo comunicado en su cuenta oficial de Twitter @RealGrumpyCat, con más de 1.52 millones de seguidores.

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

En 2017, Tader Sauce (su verdadero nombre) lideró el ranking de las mascotas influencers de Forbes. Para ese entonces Grumpy Cat llevaba 5 años conquistando el internet.

“Muchos de ustedes recordarán el fenómeno de Grumpy Cat de 2012. El hermano de Tabatha Bundesen, la pequeña dueña del felino, publicó una foto en Reddit cuando el ahora famoso gatito tenía solo unos meses”, escribió Clare O’Connor para Forbes.

Además de memes y gifs, la fama de Grumpy Cat se tradujo en millones de dólares de patrocinios y oportunidades de mercancía.

En 2013 se convirtió en la vocera oficial de Friskies, un alimento para mascotas. Además, marcas como Hot Topic y Gund firmaron acuerdos de licencias millonarios, para crear calendarios, tazas, camisetas y todo tipo de accesorios.

De Reddit para el mundo

La gatita también conquistó la televisión estadounidense, con su especial de navidad “Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever” transmitido en 2014. Obtuvo la portada del New York Magazine y su libro Grumpy Cat: a Grumpy Book, fue parte de la list de Best Sellers de The New York Times.