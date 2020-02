Muere por coronavirus médico chino que descubrió la enfermedad

Reuters.- Un médico chino denunciante que fue reprendido por “difundir rumores” sobre el coronavirus antes de que fuera reconocido oficialmente, murió en estas horas después de dar positivo por el virus, dijo el hospital de Wuhan, donde trabajaba.

Li Wenliang, un oftalmólogo en un hospital en Wuhan, la ciudad en el epicentro del brote, fue una de las ocho personas reprendidas por la policía de esa localidad el mes pasado por difundir información “ilegal y falsa” sobre el coronavirus.

El hospital de Wuhan donde trabajaba Li dijo en un comunicado en su cuenta de Weibo que murió en la madrugada oriental a las 2.58am, hora local.

Li, que tenía 34 años, había dicho a un grupo de médicos en las redes sociales chinas y en la plataforma de mensajería WeChat que siete casos de Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) habían sido confirmados vinculados a un mercado de mariscos en Wuhan, que se cree que es la fuente del virus.

Publicó una foto del resultado de una prueba que confirma un coronavirus “similar al SARS” en una muestra de paciente, según una captura de pantalla de las conversaciones de WeChat vistas y verificadas por Reuters.

