Mujer da a luz un bebé sano pese a quimioterapias durante su embarazo

Jade Davis es el nombre de la mujer que dio a luz a un bebé sano en California, Estados Unidos, luego de un embarazo en el que recibió quimioterapias para tratar el cáncer de mama que le fue detectado en febrero.

La pregunta que constantemente se hacía Davis era “¿qué pasará con mi hijo?”, pues el diagnóstico era que tenía cáncer de mama triple negativo de tipo 2, una de las formas más raras de cáncer de seno, según el Hospital Universitario de Loma Linda, California.

“Mi bebé es mi hijo milagro”, dijo la mujer. “Es surrealista recordar que mi embarazo tuvo un elemento de miedo extraordinario. Me siento bendecida cuando miro a mi hijo, y no puedo pedir más que eso”.

“No sabía cómo me sentía sobre el embarazo hasta que me dijeron que no debía continuar mi embarazo”, añadió. “Fue entonces cuando surgió algo dentro de mí: quería mantener a mi bebé porque no permitiría que un extraño me dijera el destino de mi hijo”.

La doctora Gayathri Nagaraj, quien trató el cáncer de Davis, se dijo feliz por el trabajo que derivó en el nacimiento exitoso para el bebé y la madre.

“Pasar las quimioterapias es difícil para cualquier persona. Teníamos que ser muy cautelosos para garantizar la seguridad del paciente y del bebé. Estoy extremadamente feliz de trabajar con un equipo increíble que se unió para hacer esto posible”, expresó Nagaraj.

Con información de Univisión y LLUH.

