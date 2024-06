Mujeres al poder político en México: es su tiempo

El 3 de julio de 1955, las mujeres votaron por primera vez en la historia de México. Era una elección federal para designar a los diputados de la XLIII Legislatura, cuando las mujeres sufragaron y avanzaron en la lucha por la igualdad política.

A casi 69 años de este hecho histórico, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gómez, hasta el cierre de esta edición, lideran las preferencias electorales en la elección presidencial de este 2024. Así que una mujer definirá los destinos del país durante el próximo sexenio.

En el marco de esta edición de las 100 Mujeres + Poderosas de México, Forbes buscó a parte de las figuras más destacadas de la política mexicana para recapitular los momentos que han llevado a las mexicanas al poder político.

Patricia Mercado, Rosario Robles, Josefina Vázquez Mota y Beatriz Paredes han sido clave para el avance de las mujeres en la política del país. Su trabajo no solo ha transcurrido en los cargos en los que se han desarrollado como funcionarias públicas, sino también se encargaron de pavimentar el camino para que cada vez más mujeres incursionen en la política. Sin embargo, no ha sido fácil.

Beatriz Paredes

Una larga lucha

Las ciudadanas mexicanas cumplirán, en 2025, apenas 70 años de poder votar. La historia de la conquista de las mujeres al poder desde entonces hasta ahora ha ido en avance, pero aún falta mucho.

Patricia Mercado, primera candidata a la presidencia en 2006 por el Partido Socialdemócrata, asegura que las mujeres “siempre hemos ganado cuando lo hemos hecho en colectivo”. Pero contender por ese puesto le valió una lucha de 10 años desde la organización civil feminista impulsando esa agenda, así como la de derechos humanos, pacifista y ambientalista.

Aunque en ese momento la agenda fue aceptada por la ciudadanía, al interior del partido, narra, fue una experiencia de seis meses muy difícil, dolorosa y violenta, donde la ofensiva hacia ella se centraba en que no tenía la fuerza para ganar, ni el dinero.

Decían que “México no está preparado para que se vote por una mujer y, además, las campañas se hacen con dinero y, claro, las mujeres no traemos dinero. Toda la cultura de género, de que todo lo hemos hecho no remunerado, (cuidados, trabajo doméstico, servicios), se traslada a la política y es: ¿y tú para qué necesitas dinero si siempre lo has hecho sin él? Arranquese, ¿qué anda pidiendo aquí? El dinero es para los hombres”, dice la actual senadora por Movimiento Ciudadano.

Agrega que aunque no traía dinero, sí la profunda convicción de que al menos un millón de votos de la población sí estaban preparados para su agenda, y no estaba equivocada, obtuvo más de un millón de sufragios, convirtiéndose en la primera mujer candidata a la presidencia con más votos registrados hasta entonces.

Pese a tener miedo e incertidumbre de lo que pudiera pasar, Mercado no se rindió por una razón: “yo no les pedí autorización (a las mujeres de ser candidata), pero si fracaso, va a ser de todas, porque la idea es: ‘ya ven, las mujeres no pueden’, pero si Juan Pérez fracasa, no es ‘los hombres no saben’”, explica.

Por otro lado, Rosario Robles, una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 1989, enfatiza que ella y su generación abrieron brechas para que al día de hoy más mujeres tengan representación en la política. Robles se convirtió en la primera jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 1999 a 2000, al sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas.

Rosario Robles

“Tener a la primera mujer presidenta, es producto de luchas que dimos otras, puedo decir que mi generación abrió la paridad de género”, dice Robles, quien se define como feminista y agradece que los tiempos han cambiado. “Antes decían: no hay mujeres que quieran estar en la política, más bien, no les daban chance porque siempre ha habido mujeres. Fue una larga lucha, nada fácil, ahora las mujeres que nos representan luchan por nuestros derechos”, dice.

Otra mujer que luchó para ser candidata presidencial, en 2012, fue Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional, a pesar de que no ganó, ella asegura que el país siempre ha estado listo para tener a una presidenta. “Los que nunca han estado listos son los partidos políticos, somos un país que tenemos mujeres valientes, somos multifacéticas”.

Además, Mota fue la primera mujer en tener a cargo una dependencia federal, por lo que se siente satisfecha de pertenecer a una generación de mujeres dentro de la política que “abrimos camino”, dice.

Mientras que, Beatriz Paredes una de las figuras con más de 50 años de trayectoria dentro de la política y del PRI, asegura que “me ha tocado ser testigo y protagonista de muchos de los cambios, conozco varias de las mujeres pioneras de la política de las cuales tuve un gran aprendizaje y admiración”.

Paredes define a la política como un instrumento para transformar la realidad y que esta sea más justa. “Nunca me he considerado una de las primeras políticas nacionales, porque yo no me miro como si estuviera en el centro del mundo, yo observo al mundo y me considero una parte de él”, dice.

Patricia Mercado

El reto: cambiar las reglas

Mercado señala que hay una incomprensión sobre las mujeres en la política porque su paso ha sido menor en comparación al de los hombres, que han ganado experiencia durante estos años, mientras que la entrada de las mujeres se da en un momento en el que la política es despreciada por la ciudadanía. “Las mujeres entramos en ese momento y hay un ciudadano que dice: igual me salen mejores y les voy a dar la oportunidad”, dice, lo que hoy desembocó en que haya una mujer en la presidencia.

Apunta que las mujeres se están acercando al poder político, pero hay que tener presente que “las reglas del juego de ese poder no las construimos nosotras, ya están construidas. Una de las mayores recomendaciones de las teóricas feministas es: entra, pero no dejes de sentirte extraña, no te acomodes, porque esas reglas no son tuyas. La cuestión está en cómo nos dan el derecho a no ser idénticas,el derecho a la diferencia”, explica Mercado.

Mercado espera que la llegada masiva de las mujeres a la política sí cambie las reglas de la política, con agendas y con métodos de trabajo distintos, donde no se use y abuse de las necesidades de la gente “como clientelas porque si nos acomodamos no va a haber ningún cambio, nada más cuerpos diferentes”.

Hasta el cierre de esta edición las dos candidatas agrupaban la mayor cantidad de intenciones de voto y todas las consultadas, sin importar el color de su partido, coinciden en que la que llegue a ese lugar tiene la responsabilidad de poner en alto el nombre de las mujeres.

Y todas coinciden en que este es el momento de las mujeres. La candidata que gane “tiene una obligación moral de no fallar, si falla nos van a juzgar a todas las mujeres, tendrá que dar buenos resultados. El país está listo para ser gobernado por una mujer”, comenta Rosario Robles.

A pesar de que este 2024, en México se festejará un hecho histórico, por la llegada de una presidenta.“La brecha sigue siendo grande, vemos que la violencia de género sigue presente en muchos rubros. Ser mujer sigue siendo un reto, aunque tengamos ley de paridad”, dice Vázquez Mota.

¿Qué significa tener a la primera presidenta de México?

Las entrevistadas coincidieron que en estos seis años que se vienen del nuevo gobierno, la prioridad es una agenda feminista y se comprometa en especial con las mujeres de todas las edades, ademas,“debe tener resiliencia, propósitos y que se comprometa, que sea leal y capaz, que sepa corregir a tiempo, con decisión y con valentía, con corazón y caridad”, dice Vázquez Mota.

Por ello, dice Paredes, “tiene que integrar una agenda feminnista, su responsabilidad como presidenta es atender las necesidades de las mujeres, debe tener madurez, capacidad de inclusión, y un auténtico espíritu democratico para reconciliar el país”.

Que México tenga a su primera presidenta mujer representa algo histórico y simbólico para las niñas, adolescentes y mujeres del país, sin embargo, de acuerdo con Mercado, “puede significar mucho o puede no significar nada”.

La senadora explica que estas llegadas de las mujeres a lugares donde no habíamos estado son muy importantes, pero puede no significar nada si esa persona, con cuerpo de mujer, no tiene una agenda de favorecer los derechos de las mujeres. “Los cuerpos no garantizan ni buenos gobiernos, ni honestos, ni políticas feministas; [y que llegue una mujer no significa que] vaya a tener una buena política para las mujeres y para lograr su autonomía económica, física, política”, comenta.

Pero agrega que hay que ser cuidadosos con la expectativa de que una mujer va a cambiar todo porque puede ser muy peligrosa.

El futuro es diverso para cada una de ellas. Mercado seguirá militando en su partido, pero ahora como diputada para los próximos tres años, y no descarta que, en caso de que se dé el contexto, buscar la candidatura presidencial.

Mientras que, para Robles, después de estar tres tres años recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social, de Santa Martha Acatitla, asegura que su futuro político dependerá de lo que pase el día de elección, pero cuenta que se ve recorriendo el país. “Soy una política y activista que lucha por la justicia, por las mujeres invisibles, madres buscadoras, yo quiero estar a lado de estas causas, es más fácil acercarse a la parte social sin que tengas un cargo”, dice.

México dará un giro en la política y un hecho histórico que para estas cuatro mujeres, será el resultado de lucha y perseverancia, que dieron ellas, al ser pioneras de historias, leyes y hechos.

