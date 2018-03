Mujeres, la nueva apuesta de la industria gamer en China

Por Paul Armstrong y Yue Wang

¿Quién está gastando más en juegos en línea? En China, la respuesta podría sorprenderte.

Mientras que los jugadores masculinos tradicionalmente han dominado el mercado de juegos más grande del mundo, cada vez más mujeres en China están comenzando a salpicar el efectivo digital, y los gigantes de la industria han estado cosechando los beneficios. En los últimos meses, los juegos diseñados para una audiencia femenina han alcanzado una popularidad sin precedentes, aunque los juegos más hardcore también están resultando populares y atraen a un número récord de jugadoras.

Por ejemplo, Love and Producer, un juego para dispositivos móviles desarrollado por Pape Games, con sede en Suzhou, ha enganchado a legiones de mujeres chinas en su mayoría de 20 años. Esencialmente una simulación de citas, los jugadores asumen el papel de una productora de TV encargada de salvar una compañía productora que trata de revivir un programa exitoso. Al hacerlo, pueden competir por la atención de los novios virtuales, los cuatro protagonistas masculinos dentro del juego con diferentes características y personalidades. Love and Producer ha sido descargado 55 millones de veces desde Android y iOS App Store desde su lanzamiento en diciembre, convirtiéndose en el segundo juego de teléfonos inteligentes más popular en el país, según ASO 100, un proveedor de datos con sede en Beijing. Los fanáticos han gastado 600 millones de yuanes (95 mdd) en el título en los últimos tres meses, mientras corren para comprar artículos digitales para desbloquear nuevas opciones dentro del juego, y van a citas virtuales con su corazón favorito en el juego estimó Cui Chenyu, un analista de IHS Markit.

“La trama de este juego satisface todas las fantasías de estar enamorado”, dijo Du Xin, de 33 años, una mujer que trabaja para una compañía química en Beijing y dice que ha gastado 80 dólares en Love and Producer. “No juego muchos juegos, y de alguna manera me sorprendió que realmente estoy dispuesta a pagar por este”.

Love and Producer no es el único título adoptado por las mujeres chinas: Tabi Kaeru de Japón, o Travel Frog, ha encendido las redes sociales chinas en los últimos meses. Encabezó las listas de descargas de Android y de la App Store de Apple en China, y la mayoría de esos jugadores son mujeres, según los analistas, gracias a su juego simple pero extrañamente adictivo. Básicamente el jugador debe ayudar a una rana a empacar su mochila a lo largo de su viaje, recogiendo tréboles, que funcionan como moneda en el juego y luego esperar para recibir fotos y recuerdos del viaje.

Para Liao Xuhua, analista de la consultora Analysys International, con sede en Beijing, Tabi Kaeru marca la diferencia entre las mujeres por varias razones: el diseño atractivo, el juego relajante y el sentido de compañía que aporta.

“Para las jugadoras, no se trata tanto de ganar batallas o acumular puntajes, sino de encontrar una buena experiencia psicológica”, dijo Liao.

Y los gigantes de los videojuegos chinos están comenzando a prestar atención a lo que quieren las usuarias, ya que amplían su atractivo más allá de los varones de entre 18 y 35 años, que aún representan la mayor parte de un mercado de 27,500 millones de dólares que cuenta con 600 millones de jugadores. Pero de acuerdo con Niko Partners, una consultora, la brecha se está “estrechando significativamente” a medida que más mujeres comienzan a jugar y gastan más en ellas.

Por ejemplo, la mitad de los 200 millones de jugadores de Honor of Kings, un juego de batalla multijugador muy popular desarrollado para dispositivos móviles por el gigante chino Tencent, son mujeres, según Analysys International. Los desarrolladores han adaptado el juego, añadido más heroínas que los jugadores pueden usar en sus peleas virtuales y han mejorado el atractivo social del juego para que los jugadores puedan compartir sus estadísticas de juego, una fórmula que ha resonado bien entre las jugadoras que buscan una experiencia más matizada, según Liao de Analysys International.

“Honor of Kings es uno de los pocos juegos que he probado”, dijo Yang Xue, una empleada de 23 años en una estación de televisión en la ciudad norteña de Huhehaote. “Los gráficos se ven muy bien y el juego tiene una experiencia inmersiva”.

El creciente número de jugadoras femeninas de China también significa que probablemente habrá más títulos orientados a las mujeres en el futuro, aunque es más probable que provengan de estudios más pequeños en lugar de gigantes como Tencent o NetEase, que quieren desarrollar juegos para todos, dijo Cui de IHS Markit. Sin embargo, señaló que las mujeres chinas también están comenzando a jugar Battlegrounds, el juego de batalla más vendido del año pasado desarrollado por el estudio coreano Bluehole que Tencent está distribuyendo en China, ya que tiene una jugabilidad más fácil y ofrece mucho potencial de interacción social.

Además, este crecimiento en el número de jugadoras no parece estar ocurriendo al mismo ritmo en otros lugares. Mientras que hay mujeres gamers en otros países que juegan- con el juego de rompecabezas Candy Crush Saga siendo un favorito para las mujeres en los Estados Unidos – no han acudido en masa a los juegos de arena de batalla medio o hardcore como Honor of Kings. Según la consultora Newzoo, con sede en Ámsterdam, los enigmas son la mejor opción para juegos móviles para el 48% de las mujeres encuestadas en 13 países, incluidos Canadá, Bélgica y los Estados Unidos, mientras que los hombres eligen géneros como estrategia, deportes y batallas. A nivel mundial, la proporción de mujeres que juegan juegos de arena de batalla en teléfonos inteligentes es solo del 32%, mucho menor que el 50% del Honors of Kings de Tencent en China.

“Los países occidentales no tienen muchos juegos con diseños orientados a las mujeres o con características que las hagan pagar”, dijo Cui. “Es en Asia donde las empresas están prestando atención a este grupo demográfico. En China, hay muchas jugadoras y tienen un gran potencial de gasto”.