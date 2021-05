“La pandemia democratizó el juego y lo emparejó, nos dio la oportunidad de que pudiéramos hacernos cargo de responsabilidades laborales y familiares. Nos hizo ver una realidad diferente y ver las cosas que no estábamos viendo“, explicó Laura Tabares, directora ejecutiva de Intuic en entrevista para Forbes México.

Durante la pandemia de Covid-19 se ha registrado un avance en la proporción de mujeres directivas y liderazgo femenino en el mundo con un 31%, frente al 29% registrado en 2020, superando el punto de inflexión de 30% necesario para impulsar un cambio genuino en la brecha entre hombres y mujeres, de acuerdo con datos del estudio Mujeres Directivas de Grand Thornton.

La directiva de la empresa tecnológica aseguró que a pesar de que la pandemia golpeó severamente a las mujeres trabajadoras, al menos 90% de las compañías cuentan con una mujer en puestos directivos, lo cual refuerza el liderazgo femenino.

“Sí creo que la pandemia solamente de 2020 a 2021 hizo que las empresas voltearan a ver a las mujeres por las habilidades que tenemos también, y no solo de género, sino que en nuestra vida nos hemos obligado a desarrollar esas habilidades como la empatía, conciencia y son importantes para los niveles de liderazgo“, agregó.

De acuerdo con el estudio, América Latina cuenta con una proporción de 36% de mujeres directivas, América del Norte con 33% y Asia Pacífico es la región con los peores resultados, 28%.

“En 2019 solamente en Latinoamérica hubo una baja de las mujeres en las posiciones de liderazgo, el punto de inflexión sería el 30% de mujeres en puestos de liderazgo para saber que vamos bien y los puntos porcentuales de 2017 eran del 20% y ahora estamos en aproximadamente el 36%”, precisó Tabares.

La experta aseguró que la pandemia de Covid-19 obligó a que las empresas impulsaran programas de apoyo y flexibilización para mantener el trabajo remoto y equilibrar la vida profesional y personal.

“La pandemia abrió una gran puerta para que las empresas tuvieran más cuidado en los programas de apoyo para las mujeres que trabajan y estos programas que ya existían sobre cómo apoyar mujeres para desarrollar más habilidades empezaron a enriquecerlos con otro tipo de actividades”.

En tanto, algunos hombres también jugaron un rol indispensable para equilibrar la sobrecarga laboral y personal de las mujeres, quienes en promedio destinan 5.8 horas diarias extra al cuidado del hogar, en comparación con ellos, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.

“Una vez que los hombres también pudieron ver la realidad de las mujeres que muchas veces tenemos una sobrecarga impresionante, creo que muchos se han hecho conscientes y han sido empáticos“, reiteró Tabares.

En tanto, Intuic la empresa que ofrece servicios digitales gerenciados de comunicación, relaciones públicas y marketing encabezados por mujeres en más 75 países se dedicó a reforzar aún más sus programas para impulsar el talento femenino.

“Conozco empresas que son clientes de Intuic donde están armando programas de mentorship de hombres y mujeres, los hombres están tomando un papel muy importante y se han involucrado. Estamos haciendo el programa He to She porque tenemos mucho que aprender de ellos porque lo han sabido hacer desde hace mucho tiempo“, finalizó directora ejecutiva de Intuic.

