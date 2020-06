Mujeres Poderosas 2020: María Salguero ubica y pone nombre a víctimas de feminicidio

María Salguero considera que hoy existen pocos reportes de asesinatos producto de violencia intrafamiliar, pero explica que no es porque no ocurran, sino porque no se cuenta con el registro de las mujeres que fallecen como consecuencia de esa violencia.