Mujeres Poderosas 2020: ‘La igualdad de género nos conviene’, pugna Mónica Aspe

El sector de telecomunicaciones ha evolucionado en la adopción de nueva tecnología, pero también en materia de inclusión.

Para Mónica Aspe es satisfactorio recordar que en 2015 AT&T tenía 10% de mujeres en posiciones de liderazgo y hoy esa participación alcanza 36% en el país, con una CEO interina mujer y la mitad de las vicepresidencias ocupadas por mujeres, sin embargo los retos siguen en el largo plazo.

“Es prioritario que sigamos abriendo espacios y promoviendo que cada vez más niñas desarrollen habilidades digitales y estudien disciplinas STEM o carreras relacionadas con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), porque la oportunidad es muy grande: de cada 10 ingenieros en el país, solo dos son mujeres. Debemos romper los estereotipos que llevan a las niñas a auto-excluirse de las profesiones científicas y técnicas. Hay que enseñar a las niñas que los números, los negocios y el liderazgo también son cosas de mujeres”.

En materia de las habilidades de liderazgo que han sido necesarias para hacer frente a la actual contingencia. La CEO de AT&T afirma la comunicación cercana ayuda a mantener a la organización enfocada en la excelencia operativa.

Para mantener los objetivos en progreso, la ejecutiva afirma que la empresa ha tenido que ser más claroa que nunca en cuanto al rumbo del negocio y objetivos estratégicos, para evitar la distracción del equipo en un contexto de distancia física.

“La igualdad de género nos conviene, pues fortalece nuestras organizaciones e impulsa el crecimiento del sector. Todavía hay grandes resistencias, pero avanzamos, y somos muchas personas las que creemos que un mundo más justo y más próspero requiere construir condiciones para la igualdad de género”, añade.

Trabajo pendiente

Sobre la necesidad de acortar brechas para las mujeres en el mundo corporativo, Mónica Aspe considera que es vital concentrarse no sólo en el techo de cristal.

“Una práctica de AT&T en México que me parece fundamental es no sólo enfocarse a romper el techo de cristal en los niveles de liderazgo, sino también impulsar programas internos de inclusión y desarrollo profesional de mujeres a todos los niveles. El objetivo debe de ser generar las capacidades necesarias para que más mujeres vayan escalando posiciones y puedan llegar a ocupar posiciones de liderazgo.

La CEO de AT&T considera que las políticas de recursos humanos también son muy relevantes, tanto para identificar y sancionar el acoso y la discriminación, como para capacitar a más mujeres. Adicionalmente, considera que no se debe perder de vista la importancia del balance entre vida y trabajo.

“Estas semanas de trabajo desde casa me han reafirmado la importancia de un hogar justo y armonioso como base del éxito personal y también profesional. En mi experiencia, he podido trabajar con intensidad y buenos resultados durante tiempos tan complejos en gran medida porque tengo una pareja igualitaria con quien he construido una familia que me apoya en emprender proyectos y enfrentar retos de todo tipo”.