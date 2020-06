Mujeres Poderosas 2020: Morganna Love cree que el arte debe adaptarse a la tecnología

La pandemia por Covid-19 implica un desafío para quienes se dedican al arte y entretenimiento. La actriz y cantante Morgana Love afirma que uno de los principales retos para considerar tras la emergencia es tener un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías.

“Adaptarme a la tecnología es un reto para seguir adelante con mi carrera, tenemos que echar mano de las herramientas, quitarnos prejuicios. Los conciertos ahora no pueden ser presenciales y no sabemos cuándo van a cambiar las cosas, bien dicen que se trata de adaptarse o morir. En estos tiempos que vienen vamos a tener que lograr enchinarle la piel a la gente a través de una cámara, los grandes teatros quedarán en stand by por un tiempo”.

Morgana es conocida, entre varios proyectos, por el documental, Made In Bangkok, que retrata su proceso de reasignación de género. En materia de liderazgo, la cantante destaca que la resiliencia es una de las habilidades que resultan más útiles.

“Como mujer trans siempre he luchado contra la discriminación, la estigmatización, las agresiones, la violencia. La resiliencia me ha ayudado a estar en casa, mantenerme tranquila, no darme por vencida, es algo importante porque podemos caer en frustración e impotencia”.

Desde 2018, la Organización Mundial de la Salud retiró la “incongruencia de género” de la lista de desórdenes mentales en su Clasificación Internacional de Enfermedades y aunque incluso en el lado corporativo, las empresas han implementado políticas de inclusión, lo cierto es que el reto de discriminación prevalece.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en la Ciudad de México, tres cuartas partes de las personas trans reportaron haber vivido rechazo social, lo cual indica que la identidad de género es un criterio que sistemáticamente impide la inclusión y el goce de derechos humanos para las personas trans.

“La exclusión se vive en espacios como las escuelas, el empleo y los servicios públicos. En una encuesta llevada a cabo en México, casi siete de cada 10 personas trans (66%) habían experimentado acoso escolar. Por su parte, la CEAV y Fundación Arcoiris encontraron que casi siete de cada 10 personas trans en un diagnóstico habían vivido hostigamiento, acoso o discriminación en el trabajo (CEAV y Fundación Arcoiris 2016). También señalaron que tres de cada cinco personas trans (58%) consideran que no existen establecimientos públicos de salud adecuados para personas LGBTI. En otro estudio, 46% de las mujeres trans y 44% de los hombres trans reportaron dificultades para acceder a servicios médicos”, documenta Conapred.

En el lado positivo, Morgana Love considera que la sociedad tiene una oportunidad de reinvención y de hacer las cosas de forma distinta.

“Uno de los principales retos a cumplir es estar unidos en sociedad, hacer las cosas distinto. Ser solidarios, necesitamos actuar juntos para terminar con esta coyuntura, no podemos ser egoistas porque las circunstancias ya no lo van a permitir”.

Como figura pública, considera que la principal responsabilidad es transmitir tranquilidad durante la emergencia sanitaria, pues realizar demasiadas publicaciones en redes sociales para exhibir lo mucho que un personaje público ayuda a los necesitados o para reflejar una cuarentena con demasiadas comodidades no abona a un estado de bienestar general.

“Tenemos la responsabilidad de ser felices, pero también debemos ser conscientes del impacto que tiene el contenido que compartimos porque cada quien está viviendo esta situación de forma distinta”, señala.