Mujeres Poderosas 2024: El poder de Gina Diez Barroso no se ve en reseñas, sino cuando es madre, dice su hijo Billy Rovzar

Billy Rovzar, fundador y productor en la empresa Lemon Studios, afirmó que el poder de su madre Gina Diez Barroso, premiada como la Mujer más poderosa de 2024 por Forbes, no se ve en reseñas ni revistas y mucho menos cotiza en la bolsa de valores.

“Cada vez que yo me caía, cada vez que yo tenía un problema, y vengo de problemas de verdad y hoy soy exitoso y tengo ciertas cosas de mi vida que he logrado, pero había una persona en casa que todos los días cuando me rompía la madre, me caía o lastimaba me levantaba, me quitaba el polvito y me regresaba la vida y hoy eso es poder y eso es el poder de verdad”, declaró el productor de cine.

Recordó que una madre no conoce la desesperación, no conoce romperse frente a sus hijos.

“Yo vengo aquí en nombre de mi madre, que no pudo recibir este premio de mujer poderosa por la revista Forbes”, dijo.

Lee: Mujeres Poderosas 2024: digitalización, clave para crecimiento de empresas, afirman expertas

“Es un poder del que yo he conocido por ser su hijo mayor y es el poder de mi madre como madre”, agregó.

“Yo soy el hijo que más lata le dio a mi mamá, algo que es real y tanto así que mis hermanos fueron muy buenos hijos y se asustaron cuando llegaron al mundo y vieron lo que ya estaba haciendo”, apuntó.

El empresario recibió en representación de su madre Gina Diez Barroso el reconocimiento a la Mujer más poderosa de 2024 by Forbes en Español.

En junio de 2019, la empresaria mexicana recibió el premio Medalla de Oro de la Americas Society/Council of the Americas (ASCOA), que la consideró como una de las mujeres más influyentes de América Latina por su lucha por los derechos de las mujeres y las minorías.

La fundadora de la Universidad Centro fue la segunda mujer mexicana en recibir este premio que otorga ASCOA desde 1977 a líderes que han contribuido de forma positiva en su país.

Lee: Mujeres Poderosas 2024: Niña genio pide que el ajedrez sea una asignatura en las escuelas

Diez Barroso es representante de las mujeres mexicanas ante el Grupo de los 20, un puesto que pudo ocupar al cumplir el requisito de ser empresaria, y que le permite luchar a nivel internacional por el reconocimiento del género femenino y su impulso hacia puestos de liderazgo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado