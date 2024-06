Mujeres Poderosas 2024: ‘No necesitas un título para ser una mujer poderosa’, afirma Malena Ríos

“Una mujer poderosa no necesariamente es quien tiene un título, todas las mujeres somos poderosas, cada mujer es hermosa y única, el problema es que la sociedad nos ha mantenido divididas”, asegura María Elena Ríos, saxofonista, profesora y activista.

El 6 de septiembre de 2019, Malena recibió una llamada telefónica de un hombre, quien le solicitó asesoría para el trámite de una visa, informó la Fiscalía de Oaxaca. Ese día, María Elena recibió al hombre en su casa y, alrededor de las 10:00 horas, el agresor le roció ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado.De acuerdo con las investigaciones realizadas, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado de Oaxaca y empresario fue el autor intelectual del intento de feminicidio de Malena.

Tras una lucha por conseguir justicia junto con decenas de personas, en febrero de este año se aprobó en Ciudad de México la Ley Malena, en honor a María Elena, esta nueva ley tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivos que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, y con discapacidad.

La reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de Ciudad de México establecen que los ataques con ácido serán sancionados con penas de 8 a 12 años de prisión y con multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), es decir, hasta 76 mil pesos de acuerdo con el valor de la UMA en 2024.

En entrevista con Forbes en el Foro de Mujeres Poderosas 2024, Malena comentó que “después de una larga lucha, en la cual no estuve sola por fin se le puede nombrar a este delito, ha sido un camino bastante complicado, sin embargo, el tema, en el ámbito legislativo federal sigue teniendo mucha resistencia, porque hay poca perspectiva de género”, comenta Malena.

Sin embargo, Malena tiene una esperanza y una ilusión, debido a que este 2024 es un año histórico, México tendrá a su primera mujer presidenta “me llena de mucha ilusión que el país será dirigido por una mujer, porque cuando eramos pequeñas soñábamos y jugábamos a que de grande yo quiero ser astronauta o presidenta, lo veíamos como algo lejano, ahora es algo hecho realidad”, asegura Malena.

El pasado 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes de México, donde se eligió a Claudia Sheinbaum como presidenta electa “tuvimos un acto de fe, aunque no podemos dejarle toda la responsabilidad a ella, porque los cambios no se pueden hacer en seis años. Lamentablemente el machismo es un tema cultural que sigue activo, pero confío en que la nueva presidenta hará un gran trabajo”.

Asimismo, Malena quiere quitarse el estigma que la marcó “todos me llaman como María Elena la saxofonista que fue quemada, lamentablemente cuando te haces figura pública terminas aceptando un rebautizo social, cuando comenzamos a trabajar La Ley Malena, no teníamos pensado que llevara un nombre, yo no era María Elena Ríos, a mí me conocían como Malena, es lamentable que tengamos que reformormar nuevos delitos y violencias que lleven el nombre de una mujer para ser visibilizadas”, finaliza Malena.

