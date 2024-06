Mujeres Poderosas 2024: Yesica Nery Plata, una campeona que debe trabajar para poder boxear

Desigual. Así es la vida deportiva de Yesica Nery Plata, campeona mundial Minimosca por el CMB y la AMB, pues la boxeadora no tiene un patrocinio y tiene que trabajar para pagar sus sueños deportivos, mientras que su colega, Saúl ‘El Canelo Álvarez’ es millonario, dueño de tiendas de conveniencia, gasolineras y la línea de autobuses que le dio trabajo, cuando era niño.

Nery Plata es campeona del mundo en su división y ‘El Canelo’ también lo es, pero le juega a favor que el deporte es seguido y visto así desde siempre por un tema de género.

“Actualmente soy campeona mundial absoluta, tengo que trabajar y combinar mi deporte para costear mis gastos y mi preparación”, afirmó durante el Foro Mujeres Poderosas 2024, organizado por Forbes México.

“Hoy es imposible que viva de lo que ganó en mis peleas”, aseguró la mujer que ha ganado todo y es comparada en su deporte con ‘El Canelo’ Álvarez.

“En la paridad de género estamos muy desiguales, ya que en patrocinios los hombres traen entre 10 y 15 parches en su short y ven una pelea de mujeres y apenas son 3 o 4 patrocinios. Ahí se ve la desigualdad en apoyos”, agregó.

Dijo que un hombre tiene a mil promotores en casa: “Yo no tengo un promotor que esté al pendiente de mi”.

Lee: Mujeres Poderosas 2024: ‘No tendríamos que ser valientes, sino libres y felices’, dice María Elena Ríos

Nery Plata se “rompió la madre” e hizo su carrera peleando contra niños y colgando el costal en la calle de uno de los barrios más populares en la Ciudad de México.

“Siendo la campeona, pudiendo poner condiciones, pudiendo pelear en mi país, pues me ha tocado ir a Panamá, Canadá y Alemania a exponer mis títulos, porque no hay las mismas posibilidades y obtener un mejor sueldo”, declaró la boxeadora.

Andrea Pérez García-Escudero, directora general de Fox Sports México, recordó que Yesica Nery Plata está a la altura de ‘El Canelo’ Álvarez en el boxeo, pero hay una diferencia entre lo que se ve de patrocinadores entre ambos deportistas.

“Falta que la sociedad comience a consumir más el deporte femenil, porque la mayoría está centrada y atenta al deporte varonil”, expresó Nery Plata.

Lee: Mujeres Poderosas 2024: digitalización, clave para crecimiento de empresas, afirman expertas

Hace años era difícil ver a las mujeres verlas en el boxeo, ya que estaba solo considerado para hombres: “Solo quiero que nos volteen a ver, porque siempre queremos poner el nombre de México en alto”.

“Nery aquí tienes una plataforma de personas que te van a triplicar y tienes a la directora general de Fox Sports México, que es una enorme plataforma”, señaló Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil.

“Hoy el futbol femenil está en la gloria en México porque tiene un 90 por ciento de penetración del mercado”, expresó.

“El lenguaje más universal es el grito de gol, tú en donde estés vas saberlo y veas que el balón cruzó la línea hasta generar polémica”, dijo

“Una de las cosas para decir que no hay suficiente paridad de género es que el salario del futbol femenil es una parte, pero necesitas el acceso al deporte para que esa niña pueda elegir y practicar al alto rendimiento es difícil”, apuntó.

Recordó que las niñas entre los 13 y 14 años de edad abandonan el futbol por cuestiones hormonales o temas externos o internos.

“¿Qué políticas existen en nuestro país para que incentiven y motiven a que las niñas practiquen? Ninguno”, añadió.

La encargada del futbol femenil expresó que Estados Unidos y Reino Unido invierten en sus niñas y niños para que lleguen a competir.

“Hoy nos topamos en un deporte que es la liga profesional femenil de futbol, la cual tiene como la mayor parte de la inversión desde el sector privado”, detalló.

“El futbol está en la gloria y yo escuché a Nery y no puedo creer que una campeona del mundo no tenga un patrocinio, no lo entiendo, y ‘El Canelo’ es uno de los hombres más ricos del mundo”, señaló.

“Claramente tenemos retos en el acceso al deporte y los sueldos terminan siendo súper polémicos”, añadió Mariana Gutiérrez.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado