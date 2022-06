Mujeres Poderosas | La ‘deuda’ de Raquel Buenrostro

Raquel Buenrostro Sánchez tiene una deuda. Así lo siente la encargada del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien considera que le debe mucho al país, por haber accedido a la educación pública y por haberse formado como una mujer que hoy puede dar buenas cuentas de su historia.



“Siempre he dicho que, en mi familia, mis hermanos y yo somos profesionistas gracias a la educación pública, entonces yo me siento endeudada con mi país y siempre pensé que, si no era como investigadora en una universidad como la UNAM, podría ser en el servicio público [como pagaría mi deuda]”, dice, en entrevista, Raquel Buenrostro.

La funcionaria mexicana estudió Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue en el Colegio de México, cuando estudiaba la maestría en Economía, en donde convergieron sus estudios.

Buenrostro Sánchez fue parte de la primera generación en su familia que tuvo acceso a la educación universitaria. Cuando era niña, su aspiración en la vida adulta era convertirse en maestra de educación primaria; mientras que, al llegar al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), no sabía qué carrera elegir. Entonces comenzó a tachar todas aquellas profesiones que no le gustaban y ese fue el momento en que las matemáticas brillaron ante sus ojos.



“No sé por qué, pero las matemáticas siempre se me hicieron muy sencillas […] Las matemáticas son muy exactas: o se es no se es; no hay muchas ambigüedades. Entonces, era una carrera que me hacía sentir muy cómoda y, además, planteaba muchos retos, como tipo rompecabezas… era divertido”, dice la funcionaria.

Los conocimientos obtenidos en la Facultad de Ciencias de la UNAM le dieron una forma de enfrentar los problemas de una manera distinta, por la formación matemática, cuya naturaleza es estructurada y ordenada en la manera de pensar.

Raquel Buenrostro fue propuesta para su encargo por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2019. El SAT representa en su carrera una de las instituciones “más bonitas” de la administración pública, porque se ponen en juego los conocimientos de múltiples carreras, como Contabilidad, Derecho, Economía o Finanzas. “Es un pilar para la hacienda pública, porque, sin él, el gobierno no puede tener recursos”, dice.



Desde el SAT, los días se pasan volando para Raquel Buenrostro, puesto que la variedad de temas consume las horas del día. Pero el camino recorrido para llegar a este punto de su carrera no ha sido terso.

Y es que el sector financiero y económico es un mundo de hombres a los ojos de la matemática mexicana, quien tuvo su primer trabajo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y era la única mujer en la mayoría de las reuniones de la entonces paraestatal.

“A mí me tocaba trabajar el doble y me pagaban menos”, dice la encargada del SAT cuando recuerda su pasado profesional, en donde el trato preferencial siempre fue para los hombres en la petrolera.

“Desde el principio hay que trabajar el doble para que se te reconozca la mitad de lo que le reconocen a un hombre y más en el ambiente en donde yo escogí desarrollarme, que es el sector económico financiero”, explica.

Tener un carácter más fuerte que el de los hombres es otra herramienta para crecer profesionalmente. Para que el mundo escuche a las mujeres “hay que hablar fuerte y decir lo mismo muchas veces y, además, defender mucho tus puntos de vista, no sólo es opinar, sino defender”.

“Como eres mujer, lo único que te va a defender es la calidad de tu trabajo, la calidad de los argumentos y, además, no tienes espacio para el error, porque de aquí a que te den otra oportunidad va a tardar. Eso es lo que yo he aprendido y entonces lo que hago es que me preparo muy bien”, dice Raquel.

Buenrostro Sánchez destaca los avances que se han tenido en México, como un gobierno paritario, así como la composición del Congreso de la Unión y la elección de la primera gobernadora del Banco de México (Banxico).

En el SAT, un 52% del personal se integra por mujeres y el porcentaje restante son hombres; mientras que en el pasado los niveles intermedios sólo eran ocupados por hombres, pero ya hay un 30% de mujeres en estos espacios y la búsqueda es seguir avanzando en este sentido.

“Una parte muy importante para la equidad es la independencia económica, y en la medida de que la mujer sea independiente económicamente es más libre de opinar, hacer y decidir”, aconseja a las nuevas generaciones.

La funcionaria admira a su mamá, Alicia Sánchez Rodríguez, porque es una persona muy abierta y que siempre buscó las mejores oportunidades para sus hijos. “Siempre se preocupó porque nosotros estudiáramos, pero, sobretodo, por tener ciertos valores y criterios, y defender principios y valores, y lo hizo a pesar de que no tenía educación superior y económicamente mis papás tampoco estaban bien, pero aún así hicieron todo lo posible para terminar una carrera”, dice Raquel Buenrostro, una mujer que busca pagar una deuda con su país.