MujeresPoderosas2019 | Irene Espinosa

“He sido beneficiada y apoyada por hombres con una visión más abierta”

Irene Espinosa | Subgobernadora del Banco de México

Incluso con las mismas capacidades, las mujeres parecen estar destinadas a trabajar más que los hombres y a cobrar menos por ello. La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, considera que, aunque se han ganado espacios, las mujeres aún tienen retos en materia de equidad laboral.

“Definitivamente, seguimos con una cultura muy estereotipada, que le asigna a la mujer un rol de cuidados. Quien tiene ambiciones profesionales es socialmente castigada”, explica.

En enero de 2018, Espinosa se convirtió en la primera mujer en la Junta de Gobierno del banco central. Antes, se desempeñó, durante nueve años, como tesorera de la Federación.

“Las mujeres hemos entrado a la fuerza laboral, pero muchas se quedan en niveles inferiores, sin posibilidades de ascenso; incluso, buscan esa superación en actividades informales para poder compaginar sus responsabilidades de cuidado. El fenómeno de discriminación se traduce en menores ingresos [y] con una doble carga de trabajo”.

Tras 25 años de promulgada la Ley del Banco de México que dotó de autonomía a esta institución, la Junta de Gobierno se abrió, finalmente, a la participación de una mujer.

¿Por qué tardó tanto tiempo esta apertura? A decir de Espinosa, esto se debió a la inercia de voltear a ver sólo a los hombres cuando existe una vacante en una posición de liderazgo.

“Los niveles más altos están ocupados por hombres. El mundo que rodea a todo el sector financiero es parte de este sesgo. Afortunadamente, he tenido grandes oportunidades que me han permitido acumular una experiencia y determinadas capacidades para aspirar a esta posición, además de contar con el apoyo de mis jefes. He sido beneficiada y apoyada por hombres con una visión más abierta”.