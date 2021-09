Multan al consorcio de Línea 2 de Cablebús por dos fallas en menos de dos semanas

En un lapso de casi dos semanas, La Línea 2 del Cablebús, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, ha sufrido dos fallas mecánicas que han provocado la interrupción del servicio, por lo que el gobierno de la Ciudad de México ha impuesto una multa económica de 100 mil pesos al consorcio operador, conformado por la italiana Leitner y la mexicana Alfa Proveedores y Contratistas, y analiza una segunda sanción, ambas cuantificadas con base en la pérdida económica que registra la ciudad por la interrupción del servicio.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, explicó que la falla ocurrida el domingo 19 de septiembre a las 18:53 horas se debió a “un daño en el Sistema de Comunicación entre el Control Central y el bloqueo de los frenos, eso hizo que los frenos se mantuvieran bloqueados”, por lo que las cabinas se detuvieron y quedaron suspendidas durante 50 minutos, con pasajeros al interior.

“El sistema detecta que el módulo electrónico que hace interfaz con los frenos reporta el bloqueo de los frenos, porque tiene un daño el sistema de comunicación entre el Sistema de Control y los frenos. Entonces se sustituye ese aparato electrónico y otra vez se desbloquean los frenos. No tuvo nada que ver con suministro eléctrico”, comentó el secretario en entrevista con medios este lunes.

La falla se resolvió con el cambio del módulo electrónico que falló y se reanudó la operación habitual de la Línea 2 del Cablebús. Sin embargo, se analiza una nueva sanción económica para las empresas operadoras, que durante un año serán la encargadas de la operación y mantenimiento del teleférico que cruza la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, y serán las que, al concluir su contrato, hagan la transferencia de tecnología al Servicio de Transportes Eléctricos (STE), futuro operador del Cablebús.

La primera falla en la Línea 2 del Cablebús se presentó el 7 de septiembre, cuando a causa del sismo magnitud 7.1 que se registró se pausó el servicio y las cabinas quedaron suspendidas con personas usuarios al interior por espacio de 20 minutos. Esa falla se debió a que el temblor afectó el suministro eléctrico de las colonias donde se ubica la estación Torres Buenavista.

“Lo que sucedió el 7 de septiembre es que empieza el temblor, se detiene el servicio, luego se reactiva y después se va la luz en toda la zona. Entra el generador, entran las plantas de las estaciones, excepto la planta de la estación tres (Torres Buenavista). Al estar apagada la luz, el equipo decide no activar el sistema porque no pueden ver lo que está sucediendo en la estación.

“No es que el generador haya fallado, el sistema motriz no tenía ningún problema, por precaución no lo echas a andar (el servicio) hasta que no hagas toda la revisión. Hicieron toda la revisión, reactivaron manualmente la planta de luz y fue cuando otra vez se prendió el sistema”, explicó Lajous Loaeza este lunes desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde precisó que por ese hecho se multó al consorcio operador con 100 mil pesos, cuyo monto se definió con base en las pérdidas que tuvo la ciudad por el paro del servicio.

“Nuestra exigencia a la empresa operadora es que este tipo de desperfectos no pueden suceder y tienen que mantener la disponibilidad del sistema como ha sido, en promedio, arriba del 99%. Es decir, de 123 horas que opera a la semana, en términos generales, está arriba de 99% de la operación”, añadió el funcionario.

