Anonymous ‘revela’ que muerte de Michael Jackson y otros famosos fueron para encubrir red de pederastía

Además de acusar al presidente Donald Trump de estar implicado en una red de pederastia y explotación sexual conformada por el magnate Jeffrey Epstein, y en el asesinato de dicho empresario, el grupo de ciberactivistas Anonymous ha tomado relevancia en los últimos días también por aportar supuestas pruebas sobre las muerte de Michael Jackson y Paul Walker, así como por prometer desmantelar y exponer la red de corrupción policial en todo Estados Unidos.

Los señalamiento en contra de Trump se dan se dan tras el estreno de la docuserie de Netflix ‘Jeffrey Epstein Asquerosamente Rico’ y tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos del expolicía Derek Chauvin, que dasató violentas protestas en contra del racismo.

Anonymous es conocido internacionalmente por promover ataques cibernéticos contra agencias e instituciones gubernamentales, como forma de protesta.

El grupo internacional de hacker publicó el domingo un video en el que protesta por el asesinato de Floyd, además de que promete desmantelar y exponer la red de corrupción policial en todo el país; a través de un video que se viralizo en Twitter y después fue borrado de la plataforma de videos YouTube.

En el video de poco más de un minuto Anonymous muestra su postura ante el más reciente abuso policíaco en Estados Unidos, en el que murió George Floyd un ciudadano afroamericano, tras ser arrestado y ser sometido con gran fuerza por la policía el pasado lunes.

El asesinato de Michael Jackson

Este lunes, el grupo difundió en redes sociales un audio atribuido a Michael Jackson que podría revelar su asesinato, ya que asegura que corresponde a la última llamada telefónica del llamado “Rey del Pop”, en la que se le nota asustado por poseer información de una red de pedofilia conformada por políticos, famosos y personas poderosas de Estados Unidos.

“No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”, se escucha en el audio atribuido al intérprete de Thriller.

Luego de ser cuestionado respecto a la llamada, asegura: “No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé que me vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas”.

Presuntamente Jackson revela que a quienes se refiere “no es el gobierno, es más que el gobierno. Ellos me pueden tomar. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis niños estén bien. Me tengo que ir”.

Anonymous asegura que la llamada tuvo fecha un día antes de la muerte del cantante, ocurrida el 25 de junio de 2009, que fue reportada como una sobredosis de propofol y benzodiacepinas, lo cual corresponde a lo dicho en la llamada.

La muerte de Paul Walker fue “rara”

Anonymous señaló que la muerte del actor Paul Walker, mundialmente conocido por las películas “Rápido y Furioso” fue “rara” y que habría sido causada por tener datos delicados que comprometía a las altas esferas de Estados Unidos y que obtuvo gracias a sus fundaciones.

En el mismo video que fue eliminado, apunta que el actor había recopilado datos sobre una presunta red de tráfico infantil y medicamentos disfrazados que se le suministran a los más pobres.

“Paul Walker tenía información sobre tráfico infantil, así como veneno que el gobierno daba a los más pobres disfrazado de medicinas”, dijo Anonymous.

Paul Walker murió en 2013 debido a un accidente automovilístico.

En su comunicado, el grupo de hackers mencionó a otros famosos como la princesa Diana, Kurt Cobain, Chester Bennington, Avicii, Marilyn Monroe y Chris Cornell, quienes presuntamente habían descubierto la red criminal y posteriormente tuvieron trágicas muertes por suicidio o accidentes justo antes de denunciar.

Con información de Notimex.