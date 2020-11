Biden aventaja a Trump en los primeros conteos de votos

EFE.- El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 126 delegados a 93 en el Colegio Electoral, según proyecciones de los medios estadounidenses.

Biden se adjudicó los estados de Nueva York y Colorado, mientras que Trump lo hizo en otros seis estados, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Biden se hizo con Nueva York, de acuerdo con los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la cadena NBC, entre otros; y Colorado, según Fox News y la CNN.

Los estados que ganó Trump son Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Luisiana y Nebraska, aunque este último es el único junto a Maine que divide compromisarios por distritos y uno de ellos no se ha proyectado todavía, indicaron las proyecciones de The New York Times y el canal Fox.

Previamente, el mandatario ya se había adjudicado Alabama, Carolina del Sur, Kentucky, Indiana, Misisipi, Oklahoma, Tennessee y Virginia Occidental.

Lee también: ¿Qué pasaría si Donald Trump pierde y no acepta la derrota?

En tanto, una ventaja para Biden ya se había dibujado en Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island, Vermont y Virginia

Ninguno de los estados que se han proyectado hasta el momento se considera como clave, por lo que hasta ahora no ha habido sorpresa alguna.

Esta noche avanza el recuento en varios de los estados bisagra, que serán los que realmente decidan las elecciones.

Se trata de Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Ohio, Georgia y Texas.

En todos ellos el escrutinio está tan igualado que los medios no se han aventurado todavía a proyectar un ganador.

Florida es el que tiene el recuento más avanzado y con un 93% escrutado, Trump aventaja con un 51% a Biden, que tiene 48%.

Pese a que las elecciones estaban convocadas para este martes, la mayoría de votantes han ejercido su derecho en las últimas semanas a través del voto anticipado por correo o presencial, debido a la pandemia de Covid-19.

Según U.S. Elections Project de la Universidad de Florida, más de 101 millones de personas habían votado antes de este martes, lo que equivale a un 73.4 % de la participación de 2016.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado