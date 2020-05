‘Virus podría no desaparecer jamás’: advierte experto de la OMS

Reuters.- El coronavirus que causa el Covid-19 podría volverse endémico como el VIH, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tiempo que advirtió contra cualquier intento de predecir la duración de la enfermedad y pidió un “esfuerzo gigante” para contrarrestarla.

“Es importante dejarlo establecido: el virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y puede que nunca desaparezca”, declaró el máximo experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan, durante una comparecencia por internet.

“Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad”, agregó. “Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas”.

Sin embargo, Ryan afirmó que había cierto control sobre la forma en la que las personas lidiaban con el virus, aunque se necesitaría un “esfuerzo enorme” aun si finalmente se conseguía una vacuna.

Se están desarrollando más de 100 vacunas potenciales, incluidas varias en ensayos clínicos, pero los expertos han subrayado las dificultades de encontrar inmunizaciones que sean efectivas contra los coronavirus.

Ryan apuntó que existen vacunas para enfermedades como el sarampión, que no se ha erradicado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agregó que “es problema de todos, y todos deberíamos contribuir a detener esta pandemia”.

Ryan indicó que se requería un “control muy significativo” del virus para reducir la evaluación del riesgo, que según él permaneció alto a “niveles nacional, regional y global”.

Los gobiernos de todo el mundo tienen el dilema de cómo reabrir sus economías conteniendo el virus al mismo tiempo, con casi 4.3 millones de contagiados, según un recuento de Reuters, y más de 291,000 muertes.

La Unión Europea presionaba el miércoles por una reapertura segura de sus fronteras, al tiempo que insistía en medidas de protección como las mascarillas en los aviones, para intentar salvar al deprimido sector turístico para la lucrativa temporada veraniega boreal ahora que caen las infecciones por coronavirus.

Pero expertos en salud pública dicen que se necesita extrema precaución para evitar nuevos brotes. Ryan dijo que abrir las fronteras terrestres era menos arriesgado que facilitar el transporte aéreo, lo cual era un “desafío diferente”.

“Necesitamos tener la mentalidad de que tomará algún tiempo salir de esta pandemia”, afirmó la epidemióloga de la OMS Maria van Kerkhove en la sesión informativa.

