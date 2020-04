China comienza pruebas clínicas de 2 vacunas contra coronavirus

Notimex.- China aprobó las pruebas clínicas de dos vacunas que son candidatas para el Covid-19, informó este martes el Grupo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado, el órgano gubernamental supremo.

Los fármacos fueron desarrollados por el Instituto de Productos Biológicos Wuhan, bajo el Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm), y Sinovac Research and Development Co., Ltd, una compañía con sede en Beijing, detalló la agencia estatal de noticias Xinhua.

Según las autoridades ya se iniciaron las pruebas clínicas de ambas vacunas, las primeras en ser autorizadas en el país asiático.

Los vacunas son del tipo inactivadas, pues recurren al uso de versiones muertas del nuevo patógeno para proporcionar la inmunidad y cuentan con ventajas en cuanto a un proceso de producción maduro, estándares de calidad controlables y una amplia gama de protección.

Los fármacos pueden ser utilizados a gran escala y su seguridad y eficacia pueden ser juzgadas a través de estándares internacionales.

China tiene una sólida base para la investigación en el campo de las vacunas inactivadas, utilizadas ampliamente para luchar contra la hepatitis A, la influenza, la enfermedad de mano, pie y boca, así como la poliomielitis, destacó Xinhua.

