Astronautas y científicos explicarán como adaptarse al confinamiento por coronavirus

Notimex.- La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) transmitirá, el próximo jueves 26, en su canal de YouTube #SpaceConnectsUs, donde astronautas, artistas y científicos narrarán como adaptarse al confinamiento por la actual pandemia.

En la emisión habrá invitados especiales como Mayim Bialik, una de las protagonistas de The Big Bang Theory y doctora en Neurociencias, también la actriz y cantante Olivia Newton-John y Paulina Chávez, protagonista de The Expanding Universe of Ashley Garcia.

El plato fuerte serán los astronautas de la ESA Tim Peake, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Matthias Maurer, Thomas Reiter, Frank de Winne y André Kuipers, mientras que entre los presentadores figuran el profesor Brian Cox, Ranga Yogeshwar y Bruce Benamran.

ESA señaló que desde en estas horas se pueden enviar preguntas con la etiqueta #SpaceConnectsUS, que giren en torno a la aplicación del distanciamiento social y el confinamiento.

El evento comenzará a las 16 horas (15:GMT) y se dividirá en cinco segmentos de una hora de duración cada uno en neerlandés, alemán, italiano, francés e inglés.

En días pasados la ESA anunció una serie de recursos para conocer distintos aspectos del Universo, a fin de hacer más llevadero el confinamiento y promover la difusión de la ciencia espacial.

