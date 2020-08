Coca-Cola buscó que científicos minimizaran impacto de bebidas azucaradas en la obesidad

Una investigación publicada por la Universidad de Cambridge en la revista médica Public Health Nutrition reveló que Coca Cola buscó que científicos minimizaran o desvincular la influencia de la bebida como fuente de obesidad.

De acuerdo con la información difundida, “Coca Cola buscó oscurecer su relación con los investigadores y minimizar la percepción de su papel y utilizar a estos investigadores para promover mensajes amigables con la industria”.

Las conclusiones del estudio advierten que “se necesitan enfoques más sólidos para gestionar los conflictos de intereses para abordar los patrones difusos y oscuros de influencia de la industria”.

Como parte de la investigación de Cambridge , US Right to Know, un grupo sin fines de lucro de salud pública y de consumidores, obtuvo 18,030 páginas de correos electrónicos que cubren la correspondencia entre The Coca-Cola Company y académicos de salud pública de la Universidad de West Virginia. y la Universidad de Colorado.

Se realizó un análisis de contenido narrativo y temático de 18,036 páginas de correos electrónicos de Coca-Cola Company, codificados entre mayo y diciembre de 2016, contra una taxonomía de estrategias de influencia política.

Los correos electrónicos identificaron -según Cambridge- dos estrategias principales, relacionadas con la información y la mensajería y la construcción de grupos de interés, asociadas con una serie de prácticas y mecanismos que podrían influir en la nutrición de la salud pública.

“A pesar de las publicaciones que afirman su independencia, encontramos evidencia de que Coca-Cola realizó esfuerzos significativos para desviar la atención de su papel como fuente de financiamiento a través de socios de financiamiento diversificados y, en algunos casos, reteniendo información sobre el financiamiento involucrado.

“También encontramos documentación de que Coca-Cola apoyaba a una red de académicos, como una ‘familia de correo electrónico’ que promovía mensajes asociados con su estrategia de relaciones públicas, y buscaba apoyar a esos académicos para avanzar en sus carreras y construir sus instituciones médicas y de salud pública afiliadas”, indicó la investigación.