Crean nanofibras que podrían frenar partículas de Covid-19

Notimex.- Científicos de la región de Krasnodar, al suroeste de Rusia, inventaron un material de nanofibras para la producción de material quirúrgico que podría ser más efectivo para evitar contagios por Covid-19.

“Comenzamos nuestra investigación a fines de marzo: las partículas de hollín de queroseno tienen el mismo tamaño que el coronavirus. Probamos tanto la tela normal utilizada en la producción de mascarillas como nuestras nanofibras para absorción”, afirmó el representante del equipo, Dmitry Lopatin.

Actualmente se analiza la aplicación del material en la producción de máscaras médicas o para utilizarse como filtros a los respiradores desechables. Según Lopatin, este es más efectivo para detener las partículas del virus en comparación con las telas comunes.

Entre los trabajos previos que el equipo ha desarrollado con éxito se encuentra un sistema de panel solar transparente, en el que el Ministerio de Energía de los Emiratos Árabes Unidos expresó su interés, reportó la agencia rusa Itar Tass

Anteriormente, un estudio de The New England Journal of Medicine explicó que las partículas más grandes del SARS-CoV-2 pueden llegar a medir entre 5 y 15 micrómetros, además de contar con la capacidad de permanecer en el aire durante varios minutos hasta reposar en alguna superficie.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada. Ha precisado que estas son relativamente pesadas y no llegan muy lejos antes de caer rápidamente al suelo o superficies cercanas.

